Se mantienen famosos entre el silencio y el apoyo a la Revocación de Mandato

Hay quienes han demostrado su desacuerdo con el gobierno actual como Chumel Torres, que con respecto a la actividad política de hoy destacó la falta de participación ciudadana, con la frase: “Fue más gente a ver a Coldplay que a la mensada esa de la Revocación”.

Mientras que Odyn Duperyron publicó la noche anterior que no estaba interesado en ser parte de la votación. “Ya me urge no ir a votar mañana”, escribió el conferencista.

Algunos otros como Regina Orozco y Damián Alcazar apoyaron abiertamente al actual gobierno, autodenominado ‘Cuarta transformación’.