Admite Sheinbaum faltante de 3% en abasto de medicamentos; señala a proveedores

La Presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó el faltante a incumplimientos de proveedores y a problemas de distribución entre unidades de salud.

El IMSS y el ISSSTE reportaron un abasto de medicamentos de alrededor de 97 por ciento, lo que implica un desabasto cercano a 3 por ciento en sus unidades médicas.

“Evidentemente, el objetivo llegará al 100 por ciento. ¿Por qué no hemos llegado al 100 por ciento? En algunos casos, hay proveedores que no han entregado o, en algunos casos, a lo mejor en una unidad de salud no había cierto medicamento, aunque en otra unidad de salud sí lo había”, reconoció Sheinbaum en conferencia mañanera.

Sheinbaum explicó que el esquema de compra de medicamentos ha permitido alcanzar un promedio de poco más de 97 por ciento de abasto en las tres instituciones, aunque reconoció que aún no se alcanza la cobertura total.

“Estamos trabajando para tener el 100 por ciento pero hemos avanzado muchísimo en el abasto de medicamentos y siempre está el 079 para que puedan hablar en caso de que no sean adecuadamente atendidos”, afirmó.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que en los últimos seis meses se han surtido 371.2 millones de piezas de medicamentos en todos los niveles de atención, con una cobertura cercana al 94 por ciento en recetas electrónicas.

En el primer nivel de atención, correspondiente a medicina familiar, se han surtido 277.5 millones de piezas, lo que representa 75 por ciento del total, con un nivel de abasto de 97.7 por ciento al cierre de marzo.

En hospitales de segundo nivel, el surtimiento se ubicó en 97.5 por ciento, mientras que en el tercer nivel, que incluye unidades de alta especialidad, alcanzó 98.4 por ciento, con 835 tipos de medicamentos disponibles.

“Cuando alguno de los medicamentos de la receta es rechazado porque no existe en ese momento pueden acudir a alguno de los mil 95 módulos de trato digno están haciendo todo el tiempo gestiones para recetas o medicamentos que no hubiera en ese momento para poderles dar una solución a los derechohabientes”, señaló.

Robledo indicó que en esos casos los pacientes pueden recibir el medicamento en otra fecha o incluso en otra unidad médica.

Por su parte, el director del ISSSTE, Martí Batres, reportó que el instituto cuenta con cerca de 62 millones de piezas en su centro nacional de distribución, de las cuales 40 millones son medicamentos, 20 millones material de curación y más de un millón 766 mil vacunas.

En el último trimestre de 2025 y el primero de 2026, el ISSSTE recibió más de 93 millones de piezas de medicamentos y 29 millones de materiales de curación.

“Tenemos en las farmacias un abasto del 97 por ciento son 766 farmacias del ISSSTE en todo el País. De esas 592 farmacias están entre el 95 y el 100 por ciento de abasto y 174 farmacias entre el 90 y 94 por ciento. Ya no tenemos farmacias por abajo del 90 por ciento”, afirmó.

La Mandataria federal llamó a los derechohabientes a acudir a los módulos de trato digno para resolver faltantes de medicamentos o problemas en la atención.

“Lo primero que sugerimos es que en el caso de las tres instituciones se acerquen al equipo de trato digno que son los equipos de trato digno ayudan a los derechohabientes a resolver los problemas cualquiera que tengan, que no me atendió bien el médico, que tengo problemas con mi derechohabiencia en el ISSSTE o en el IMSS, o sencillamente fui a la farmacia y no me entregaron el medicamento que me dijeron”, indicó.

También recomendó utilizar los canales de atención para dar seguimiento a las quejas.

“Si por alguna razón no encuentran a la persona de trato digno, pueden entrar a recetacompleta.com.mx o llamar al 079”, señaló.