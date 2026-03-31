Gasolina en EU alcanza los 4 dólares por galón, su precio más alto desde 2022

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 31 marzo 2026
    Gasolina en EU alcanza los 4 dólares por galón, su precio más alto desde 2022
    La escalada de precios, que no se veía a estos niveles desde los meses posteriores a la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, ha obligado al Gobierno estadounidense a reaccionar. ESPECIAL.

Se trata de su nivel más alto en casi cuatro años debido a la guerra con Irán

NUEVA YORK.- El precio medio de la gasolina en Estados Unidos ha superado la barrera de los 4 dólares por galón (3.78 litros) por primera vez desde agosto de 2022, impulsado por la inestabilidad en el suministro global de crudo tras el estallido de la guerra en Irán.

Según datos de la asociación automovilística AAA, el promedio nacional se situó el lunes en 4.018 dólares, lo que supone un incremento superior al 30% desde el inicio de las operaciones militares contra Irán a finales de febrero.

TE PUEDE INTERESAR: ICE irá a juicio tras condiciones de hacinamiento en centros migratorios de NY

El director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, anunció durante la conferencia CERAWeek, celebrada la semana pasada en Houston, que se levantarán temporalmente ciertas regulaciones ambientales para facilitar el suministro y contener los costes.

“Prevemos la posibilidad de una interrupción en el suministro de combustible estadounidense”, advirtió Zeldin, justificando la flexibilización normativa como una medida de alivio urgente para las familias.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance reconoció la gravedad de la situación durante un acto en Auburn Hills (Michigan), aunque calificó el repunte de “temporal”.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca dijo en un comunicado a la cadena CNN que cuando la operación Furia Épica en Irán concluya, “los precios de la gasolina se desplomarán hasta volver a los mínimos de varios años de los que disfrutaban los conductores estadounidenses antes de estas interrupciones a corto plazo”.

“El presidente Donald Trump mantiene su compromiso de liberar plenamente el dominio energético estadounidense, reducir los costes y devolver más dinero a los bolsillos de las familias trabajadoras estadounidenses”, añadió Leavitt.

El crudo de referencia en EU (WTI) cerró el lunes en 102.88 dólares, superando la barrera de los 100 dólares por primera vez desde 2022.

El mercado permanece atento a la tregua temporal del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha extendido hasta el 6 de abril la pausa en los ataques a la infraestructura energética de Irán.

Trump advirtió el lunes a Irán de que su país destruiría sus pozos petrolíferos, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabriera el estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

Además, Trump aseguró que Irán permitiría el paso de otros 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Dinero
Economía

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Infodemia

Infodemia
Conforme avanza más rápido la tecnología, es más alto el riesgo de la inestabilidad social y más complicado resulta para los trabajadores despedidos encontrar nuevos empleos.

¿Cuánto crecimiento de la productividad impulsado por la IA queremos?

Una adolescente de 14 años con reporte de búsqueda en Nuevo León fue localizada en Tlaquepaque tras trabajos de inteligencia policial

Localizan en Jalisco a menor desaparecida en Nuevo León
La polémica por la mujer captada tomando el sol en Palacio Nacional suma un nuevo capítulo tras la difusión en redes de su presunta identidad y salario, sin confirmación oficial.

Revelan en redes identidad y sueldo de la mujer que tomó el sol en la ventana de Palacio Nacional
La declaración anual 2026 ya está en marcha y miles de contribuyentes esperan la devolución del SAT. Aquí te explicamos tiempos, requisitos y el monto máximo que podrías recibir.

¿Cuándo depositan el saldo a favor SAT 2026?... conoce el monto máximo de devolución
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
La película Backrooms, basada en una de las leyendas urbanas más virales de internet, presentó su segundo tráiler y promete convertirse en uno de los estrenos más inquietantes del año.

Revelan segundo tráiler de ‘Backrooms’, la película más inquietante de 2026 basada en la leyenda urbana más viral de YouTube
La majestuosa imagen que mostraron en la transmisión del partido entre México y Portugal contrasta con las quejas de los aficionados respecto a la experiencia de estar en la reinauguración.

Fallas, protestas y polémica en el regreso del Estadio Banorte, ¿de qué se quejan los aficionados presentes en el México vs Portugal?