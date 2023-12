Se saturan instalaciones para migrantes en Texas y Arizona con más de 18 mil 500 detenidos

Las instalaciones para migrantes a lo largo de la frontera con Estados Unidos están llenas con 18.500 personas detenidas en cuatro de los cruces fronterizos más saturados en Texas y Arizona.

Durante la noche, miles de migrantes más cruzaron la frontera, cortando secciones de la barrera fronteriza cerca de Lukeville, Arizona, y cruzando el Río Grande, según los informes.

El centro de procesamiento en el sector de Del Río, Texas, que incluye Eagle Pass, el actual punto álgido de la crisis, tiene más de 5.200 migrantes bajo custodia, lo que lo sitúa al 256, por ciento de su capacidad, informó NewsNation, citando datos de la Oficina de Aduanas y Fronteras de EE.UU. Patrulla.

Muchos estaban envueltos en mantas de aluminio proporcionadas por las autoridades para ayudarlos a mantenerse calientes contra los elementos.

En otras partes de Texas, el sector del Valle del Río Grande tiene más de 4.800 migrantes bajo custodia, lo que lo coloca por encima de su capacidad, y El Paso tiene 4.300, aunque las instalaciones allí se han ampliado para poder manejar la afluencia.

La región fronteriza de Tucson en Arizona está al 160 por ciento de su capacidad, con más de 4.200 detenidos, según NewsNation. No hubo datos disponibles de inmediato para el sector de San Diego en California, que también se ha visto muy afectado recientemente por una enorme afluencia de inmigrantes.

Por lo general, los migrantes son detenidos durante unos días mientras son evaluados por agentes de la patrulla fronteriza y luego ingresan en procedimientos de deportación o se los considera elegibles para presentar solicitudes de asilo y se les permite ingresar a Estados Unidos.

En Eagle Pass, informes locales dijeron que los migrantes todavía estaban cruzando el río y entregándose a la patrulla fronteriza para buscar asilo el miércoles. Mientras tanto, los lugareños dijeron que están preocupados por el impacto de la afluencia en su día a día, incluida su seguridad.

Magali Urbina, que dirige una granja de nueces a lo largo del Río Grande, dice que grupos de hasta 1.300 personas cruzan el río hacia su propiedad antes de que la Guardia Nacional los escolte al área de procesamiento, informó Fox San Antonio.

“No sólo nos afectará localmente, sino que afectará a todo Estados Unidos”, dijo Urbina al medio sobre su preocupación por cuándo serán liberados los recién llegados.

“Estas personas, la realidad es que no tienen adónde ir, no tienen un plan, no tienen dinero, no tienen permiso para trabajar legalmente. Van a pasar muchas cosas porque ya se ve que se están desesperando”, insistió.

La preocupación de Urbina es doble por el hecho de que los puestos de control de la patrulla fronteriza en la zona están cerrados, añadió.

Ella y otros residentes ahora están pidiendo que se tomen medidas federales para ayudar a garantizar que tanto los residentes como los migrantes estén seguros.

El tráfico internacional de trenes de carga en dos rutas hacia Eagle Pass ha sido detenido, ya que los agentes de CBP han sido desviados para procesar a los inmigrantes recién llegados. Por el mismo motivo, también se han reducido las operaciones en uno de los dos puentes de carretera que llegan a la ciudad.

“Desafortunadamente, CBP no puede apoyar la operación debido a la crisis migratoria en nuestra frontera. Era nuestra plena intención continuar con la operación manteniendo la esperanza de que la situación migratoria estuviera bajo control para la fecha propuesta, desafortunadamente ese no fue el caso”, dijeron las autoridades en una actualización publicada en el Eagle Pass Business Journal.

El problema sigue siendo grave más allá del área de Eagle Pass. El miércoles por la mañana, el corresponsal de Fox News, Bill Melugin, compartió un video en X de grupos de migrantes contra el muro fronterizo en Lukeville, Arizona, parte del sector de Tuscon.

Dijo que continúa la práctica reciente de los traficantes de personas que traen herramientas eléctricas y cortan barreras para permitir que cientos de inmigrantes crucen.

Los recién llegados vinieron de otros lugares, incluidos India, Guinea, Liberia y más allá, dijo Melugin.