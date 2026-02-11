‘Se secuestra la democracia’: exlíder del PRD presiona por parlamento abierto sobre reforma electoral

/ 11 febrero 2026
    ‘Se secuestra la democracia’: exlíder del PRD presiona por parlamento abierto sobre reforma electoral
    Sostienen que existe el riesgo de inestabilidad política y social si no se escuchan planteamientos distintos a los del Ejecutivo. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Con el debate por la reforma electoral en curso, piden que el Congreso abra el proceso a audiencias públicas

CDMX.- Integrantes del Frente Amplio Democrático solicitaron a la Cámara de Diputados la realización de un parlamento abierto para discutir la reforma electoral, con el propósito de que el análisis de iniciativas se lleve a cabo con deliberación pública y participación plural.

La petición fue entregada a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, e incluye la propuesta de que el Congreso de la Unión integre una comisión plural de carácter bicameral, encargada de coordinar los trabajos de un Parlamento Abierto para conocer, analizar y deliberar de manera transparente, informada e institucional todas las propuestas en la materia.

Jesús Ortega, expresidente nacional del PRD, sostuvo que existe el riesgo de inestabilidad política y social si no se escuchan planteamientos distintos a los del Ejecutivo, y llamó a que el Congreso asuma un papel de escucha y decisión.

“Advertimos sobre los riesgos de darse esto, sobre los riesgos de la inestabilidad política y social. México necesita que sus legisladores, México necesita que el Congreso todo escuche y actúen. El futuro de nuestra democracia está en sus manos. Ustedes resuelven el conjunto de las cámaras, si la democracia en México vive libre o la secuestran y la asesinan”, expresó al término de la reunión.

Ortega planteó que el Parlamento Abierto permitiría ordenar el debate, contrastar propuestas y evitar que la reforma se procese sin discusión pública, en un contexto en el que el tema ha generado posiciones encontradas en la agenda legislativa.

Al evento acudieron, como parte del Frente Amplio Democrático, María del Carmen Alanís, Rafael Estrada, Jesús Ortega, Demetrio Sodi, José Mario de la Garza Martins, Cristina Renaud, Germán Fernández, José de Jesús Orozco Henríquez y María José Gómez Mont.

En tanto, la solicitud plantea que el mecanismo de deliberación se realice con carácter institucional y con coordinación bicameral, de modo que las Cámaras puedan revisar y discutir de forma ordenada las iniciativas relacionadas con la reforma electoral.

