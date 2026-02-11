SEP alista certificados con aval de universidades para 225 formaciones del Bachillerato Nacional

CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el Bachillerato Nacional se fortalece con una oferta de 225 programas técnicos, tecnológicos y laborales, orientados a brindar a las y los jóvenes una formación con opciones de continuidad académica e inserción en el mercado de trabajo.

La dependencia señaló que estas 225 formaciones se imparten en ocho subsistemas de educación media superior y están alineadas con los objetivos del Plan México y con los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebis), con el propósito de responder a vocaciones productivas regionales y a necesidades estratégicas del desarrollo nacional.

De acuerdo con la SEP, los programas fueron diseñados bajo principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con un enfoque integral, humanista y territorial, a fin de fortalecer el perfil de egreso y facilitar tanto el acceso a la educación superior como la incorporación a actividades productivas.

En un comunicado, la secretaría indicó que el Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica y Profesional Media Superior, creado en diciembre de 2024, funge como instancia permanente de coordinación interinstitucional para consolidar y actualizar las 225 formaciones. Añadió que en 2025 se firmó un Convenio Marco de Colaboración con la UNAM, el IPN, la UAM, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que participan como avales académicos de los programas.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo, realizada el 28 de enero de 2026, se aprobó la incorporación de instituciones públicas estatales de educación superior como miembros plenos, así como su participación en el proceso de certificación universitaria del proyecto “Abrazo Universitario al Bachillerato Nacional”.

La funcionaria detalló que actualmente se trabaja con 14 universidades estatales: ocho están en proceso de suscribir convenios específicos como avales académicos, mientras que otras 15 instituciones han manifestado formalmente su interés en integrarse al Consejo y ampliar el respaldo académico de las formaciones.

Rodríguez Mora agregó que la participación universitaria contempla la revisión de planes y programas de estudio, recomendaciones sobre equipamiento de laboratorios y talleres, actualización de materiales didácticos y fortalecimiento de la formación docente, con el objetivo de elevar la calidad y pertinencia de la oferta técnica.

La SEP subrayó que la generación 2026 del Bachillerato Nacional recibirá un Certificado de Formación Profesional con el aval de dos instituciones de educación superior o dependencias públicas, con lo que, indicó, se consolida el reconocimiento académico y laboral de los 225 programas y se fortalece el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS).