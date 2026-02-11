SEP alista certificados con aval de universidades para 225 formaciones del Bachillerato Nacional

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 11 febrero 2026
    SEP alista certificados con aval de universidades para 225 formaciones del Bachillerato Nacional
    Se aprobó la incorporación de instituciones públicas estatales de educación superior como miembros plenos. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Certificados

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEP

Con el impulso de convenios universitarios y un esquema de certificación con aval académico, apuestan por reconfigurar la educación media superior técnica

CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el Bachillerato Nacional se fortalece con una oferta de 225 programas técnicos, tecnológicos y laborales, orientados a brindar a las y los jóvenes una formación con opciones de continuidad académica e inserción en el mercado de trabajo.

La dependencia señaló que estas 225 formaciones se imparten en ocho subsistemas de educación media superior y están alineadas con los objetivos del Plan México y con los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebis), con el propósito de responder a vocaciones productivas regionales y a necesidades estratégicas del desarrollo nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Procesan a Isaac ‘N’, funcionario del gabinete del alcalde de Tequila, Jalisco

De acuerdo con la SEP, los programas fueron diseñados bajo principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con un enfoque integral, humanista y territorial, a fin de fortalecer el perfil de egreso y facilitar tanto el acceso a la educación superior como la incorporación a actividades productivas.

En un comunicado, la secretaría indicó que el Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica y Profesional Media Superior, creado en diciembre de 2024, funge como instancia permanente de coordinación interinstitucional para consolidar y actualizar las 225 formaciones. Añadió que en 2025 se firmó un Convenio Marco de Colaboración con la UNAM, el IPN, la UAM, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que participan como avales académicos de los programas.

TE PUEDE INTERESAR: Juez dicta prisión preventiva a Gaby ‘N’, acusada de atropellar y matar a motociclista

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo, realizada el 28 de enero de 2026, se aprobó la incorporación de instituciones públicas estatales de educación superior como miembros plenos, así como su participación en el proceso de certificación universitaria del proyecto “Abrazo Universitario al Bachillerato Nacional”.

La funcionaria detalló que actualmente se trabaja con 14 universidades estatales: ocho están en proceso de suscribir convenios específicos como avales académicos, mientras que otras 15 instituciones han manifestado formalmente su interés en integrarse al Consejo y ampliar el respaldo académico de las formaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Unicef: al menos cinco menores son reclutados cada día en contextos de conflicto armado

Rodríguez Mora agregó que la participación universitaria contempla la revisión de planes y programas de estudio, recomendaciones sobre equipamiento de laboratorios y talleres, actualización de materiales didácticos y fortalecimiento de la formación docente, con el objetivo de elevar la calidad y pertinencia de la oferta técnica.

La SEP subrayó que la generación 2026 del Bachillerato Nacional recibirá un Certificado de Formación Profesional con el aval de dos instituciones de educación superior o dependencias públicas, con lo que, indicó, se consolida el reconocimiento académico y laboral de los 225 programas y se fortalece el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Certificados

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEP

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El colectivo señaló que en países como México, Colombia, Sudán o la República Democrática del Congo el reclutamiento forzado continúa.

Unicef: al menos cinco menores son reclutados cada día en contextos de conflicto armado
Según la AMIA, la producción de enero de 2026 se encuentra en el Top 5 de los mejores eneros desde que se tiene un registro histórico.

Concentraron SUV´s y Pick ups producción y exportaciones en México
Un hombre saltó con paracaídas desde el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara, pese a que no tenía autorización.

Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)
El exconsejero jurídico de AMLO acusó al exvocero presidencial y actual coordinador de Sheinbaum, de sostener una relación y reuniones con Sergio Carmona.

Estalla choque en Morena: Ramírez niega nexos con ‘rey del huachicol’ y habla de campaña en su contra
Una mesera y clientes en el restaurante mexicano Alejandra’s en Wilder, Idaho. La redada de inmigración en el hipódromo La Catedral “casi destruyó” la comunidad de Wilder, un pueblo de 1,725 habitantes.

Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano
El análisis de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso muestra un panorama fiscal levemente peor que el estudio realizado en esta fecha del año pasado.

Empeorarán los déficits y la deuda en EU en la próxima década, según estudio
El Departamento de Defensa no habría informado a autoridades locales de los eventos de prueba en la zona.

Afirman que cierre de aeropuerto de El Paso fue para probar láser anti drones
El presidente Donald Trump escucha la pregunta de un periodista mientras vuela a bordo del Air Force One desde la Base Conjunta Andrews, Maryland, a West Palm Beach, Florida.

Anulará Trump el dictamen que establece que los gases de efecto invernadero perjudican la salud