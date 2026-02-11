Corte frena nuevo interrogatorio a menores víctimas; reponer juicio sería revictimización

CDMX.- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este miércoles que no se puede reponer un juicio para volver a interrogar a menores víctimas de abuso sexual cuando la defensa decidió renunciar a hacerlo, al considerar que ello implicaría revictimización.

El criterio se discutió a partir de un proyecto elaborado bajo la ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, derivado de una sentencia condenatoria contra un padre de familia, a quien se atribuyó la comisión de delitos sexuales en agravio de sus dos hijos menores de edad.

Tras la condena, el acusado promovió un amparo directo, el cual le fue concedido por un Tribunal Colegiado con el argumento de que se afectó su derecho a presentar pruebas para su defensa, por lo que ordenó que las declaraciones de las víctimas se tomaran ante un juez. Esa determinación fue impugnada por la madre mediante un recurso de revisión.

En sesión del Pleno, Guerrero García sostuvo que su propuesta era revocar la resolución del Tribunal Colegiado y devolver el asunto para que se analizara de manera correcta, al señalar que “con su decisión se vulnera el interés superior de las infancias víctimas de delitos”.

El ministro expuso que en delitos sexuales el Estado tiene la obligación de evitar la revictimización, lo que incluye no reabrir diligencias innecesarias que revivan el daño mediante nuevos interrogatorios que puedan generar afectaciones psicológicas.

Añadió que, del análisis del expediente, se advierte que la razón por la que los interrogatorios no se realizaron fue porque el propio acusado y su defensor se desistieron de ellos, por lo que, en su planteamiento, no correspondía ordenar una reposición para practicar la diligencia.

Durante la discusión, el ministro Irving Espinosa Betanzo se pronunció a favor del proyecto, aunque anunció un voto concurrente al no compartir la metodología. “Los derechos en juego son el debido proceso y la defensa adecuada. Es en esos términos que debió haberse hecho el planteamiento”, dijo.

Tras la sesión, el Alto Tribunal informó en un comunicado que la resolución protege a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual frente a una posible revictimización. “La Suprema Corte estableció que, si la renuncia al interrogatorio es atribuible a la persona acusada y su defensa, someter nuevamente a las víctimas a declarar es injustificado y vulnera su interés superior”, indicó.