Sector porcino mexicano celebra cierre de importaciones españolas tras brote viral en Europa

Noticias
/ 1 diciembre 2025
    Según datos de Opormex, las importaciones españolas representan apenas el 0.06% del total de productos porcinos que ingresan a México. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La decisión busca blindar la producción nacional frente a un brote detectado en España; afecta poco a la oferta local

CDMX.- La organización de porcicultores mexicanos Opormex respaldó la decisión de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de suspender de inmediato la importación de productos porcinos provenientes de España.

La medida preventiva —desatada tras la detección de casos confirmados de Peste porcina africana (PPA) en jabalíes cerca de Barcelona— pretende evitar riesgos zoosanitarios que puedan afectar a la porcicultura nacional.

Según datos de Opormex, las importaciones españolas representan apenas el 0.06% del total de productos porcinos que ingresan a México, por lo que la suspensión temporal “no representa un problema comercial ni de abasto” para el país.

La restricción abarca una amplia gama de productos: carne de cerdo, jamones y salchichas, productos madurados, despojos, así como materia prima para alimentos procesados o piensos.

Además, las autoridades informaron que en lo que va de 2025 ya fueron rechazados más de mil embarques —mil 65, según Senasica— que representaban un riesgo sanitario, debido a fallas en cadena de frío, documentos incompletos o problemas sanitarios detectados.

Opormex celebró lo que describió como un ejemplo de “blindaje sanitario” y subrayó la importancia de priorizar la sanidad agropecuaria por encima de intereses comerciales.

Ante este panorama, la industria porcícola nacional se fortalece como la principal fuente de abastecimiento en el país, mientras se mantiene alerta ante posibles amenazas sanitarias internacionales como la PPA. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

