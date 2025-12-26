‘Segundo lugar mundial’: presume Sheinbaum baja desocupación al cierre de 2025

En su publicación, Sheinbaum escribió la frase “La transformación da resultados” y difundió el listado de países con menores niveles de desocupación.

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México cerró 2025 como el segundo país con menos desocupación, únicamente por debajo de Japón, al compartir en redes sociales una gráfica con tasas comparativas.

De acuerdo con la gráfica compartida, Japón aparece en primer lugar con 2.6%, seguido de México con 2.7%, mientras que en la tercera posición se ubica Alemania con 3.8%.

TE PUEDE INTERESAR: Diputado afín al ‘Movimiento Sombrero’ pedirá ayuda a EU para esclarecer crimen de Carlos Manzo

En los siguientes lugares se reportan Países Bajos con 4%, Australia con 4.3% y Estados Unidos con 4.6%, según el mismo comparativo.

La lista incluye también a Irlanda con 4.9%, Austria con 5.8% e Italia con 6%, así como Bélgica con 6.4%.

TE PUEDE INTERESAR: Uniformados de Guadalupe, NL llevan alegría a niños de escasos recursos

En el tramo final del ranking difundido se ubican Francia con 7.7%, Suecia con 9.1%, Finlandia con 10.3% y España con 10.5%.

La publicación de la mandataria se dio en el marco de la difusión de indicadores laborales al cierre del año y se limitó a presentar la comparación de tasas y posiciones entre países. Con información de El Universal