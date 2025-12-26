‘Segundo lugar mundial’: presume Sheinbaum baja desocupación al cierre de 2025

Noticias
/ 26 diciembre 2025
    ‘Segundo lugar mundial’: presume Sheinbaum baja desocupación al cierre de 2025
    La Mandataria se limitó a presentar la comparación de tasas y posiciones entre países. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Trabajo

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

La Presidenta difundió una gráfica comparativa de tasas de desocupación y colocó a México entre los países con menores niveles, con cifras y posiciones frente a otras economías

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México cerró 2025 como el segundo país con menos desocupación, únicamente por debajo de Japón, al compartir en redes sociales una gráfica con tasas comparativas.

En su publicación, Sheinbaum escribió la frase “La transformación da resultados” y difundió el listado de países con menores niveles de desocupación.

De acuerdo con la gráfica compartida, Japón aparece en primer lugar con 2.6%, seguido de México con 2.7%, mientras que en la tercera posición se ubica Alemania con 3.8%.

TE PUEDE INTERESAR: Diputado afín al ‘Movimiento Sombrero’ pedirá ayuda a EU para esclarecer crimen de Carlos Manzo

En los siguientes lugares se reportan Países Bajos con 4%, Australia con 4.3% y Estados Unidos con 4.6%, según el mismo comparativo.

La lista incluye también a Irlanda con 4.9%, Austria con 5.8% e Italia con 6%, así como Bélgica con 6.4%.

TE PUEDE INTERESAR: Uniformados de Guadalupe, NL llevan alegría a niños de escasos recursos

En el tramo final del ranking difundido se ubican Francia con 7.7%, Suecia con 9.1%, Finlandia con 10.3% y España con 10.5%.

La publicación de la mandataria se dio en el marco de la difusión de indicadores laborales al cierre del año y se limitó a presentar la comparación de tasas y posiciones entre países. Con información de El Universal

Temas


Trabajo

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Esta planta cementera está causando contaminación con el polvo que se puede apreciar a simple vista.

Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños