Semana clave en el Congreso: informe de la CNDH y voto por Gertz rumbo a Londres

/ 25 enero 2026
    Semana clave en el Congreso: informe de la CNDH y voto por Gertz rumbo a Londres
    Señalan que senadores y diputados continuarán con el análisis y la aprobación de reformas que califican como fundamentales. /FOTO: ESPECIAL

Se perfilan dos definiciones en el Senado: la comparecencia de la titular de la CNDH para rendir cuentas y el trámite para ratificar al exfiscal

CDMX.- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, presentará esta semana su informe anual de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, informó la senadora Laura Itzel Castillo.

Como parte de la agenda inmediata, la presidenta del Senado señaló que, en el mismo periodo, la Comisión Permanente votará el dictamen para la ratificación del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como nuevo embajador de México ante el gobierno del Reino Unido.

“En primer lugar, tendremos la comparecencia de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, quien es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y rendirá su informe anual de actividades. En segundo lugar, tendremos la ratificación del doctor Alejandro Gertz Manero como embajador del Reino Unido, con quien tenemos lazos muy importantes a nivel comercial, obviamente diplomáticos y, desde luego, culturales”, expuso Castillo.

La senadora recordó que el nombramiento de Gertz Manero se revisará en el órgano legislativo correspondiente, en el marco de la relación bilateral con el Reino Unido, a la que se refirió como relevante en distintos ámbitos.

En un mensaje en video, Castillo también adelantó que, con el arranque del nuevo periodo ordinario, senadores y diputados continuarán con el análisis y la aprobación de reformas que calificó como fundamentales.

“Se inicia el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y, por tanto, el primero de febrero se va a instalar el Congreso General, de acuerdo a como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estaremos trabajando intensamente en iniciativas fundamentales para el desarrollo de nuestro país”, afirmó.

Con esa ruta, la Comisión Permanente prevé desahogar la comparecencia de la titular de la CNDH y el dictamen de ratificación, mientras el Congreso General se prepara para iniciar formalmente el periodo ordinario el 1 de febrero. Con información de El Universal

