Operativo en San Marcos, Mazatlán: liberan a cuatro hombres retenidos por oferta laboral falsa

MAZATLÁN, SIN.- En el poblado de San Marcos, en el municipio de Mazatlán, elementos del Ejército y agentes de investigación del estado rescataron a cuatro hombres que se encontraban privados de la libertad, luego de haber sido engañados con el ofrecimiento de un trabajo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que un reporte anónimo a las líneas de emergencia alertó sobre la retención de cuatro personas, por lo que personal militar acompañó a elementos de la Fiscalía General del Estado para verificar la situación en la zona.

Tras efectuar recorridos de reconocimiento por el poblado, el personal de investigación y del Ejército logró ubicar el sitio donde los cuatro hombres eran retenidos contra su voluntad; en el lugar no se localizó a los responsables, según el reporte oficial.

Las víctimas declararon que fueron contactadas bajo la promesa de una oportunidad laboral y que, al acudir a la cita, fueron privadas de su libertad por un grupo delictivo, versión que quedó asentada en las diligencias iniciales.

Como antecedente inmediato, las autoridades indicaron que el despliegue se realizó a partir del aviso ciudadano y se concentró en la búsqueda del inmueble o punto señalado, hasta localizar a las personas retenidas y garantizar su resguardo.

En cuanto a reacciones, las instancias de seguridad no informaron sobre detenciones derivadas del operativo, y señalaron que se mantiene la coordinación entre fuerzas federales y autoridades ministeriales para dar seguimiento al caso.

En el plano institucional, los hombres rescatados fueron trasladados al Ministerio Público para presentar las denuncias correspondientes, con el fin de integrar la carpeta de investigación y recabar datos que permitan ubicar a quienes los retuvieron.

El caso se suma a reportes en los que las autoridades advierten sobre engaños mediante ofrecimientos de empleo; la investigación continuará para establecer responsabilidades y determinar la posible participación de un grupo delictivo en los hechos.