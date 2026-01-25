SCJN rechaza uso de camionetas nuevas; piden su devolución

    SCJN rechaza uso de camionetas nuevas; piden su devolución
    Las ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron públicamente el uso de los nuevos vehículos adquiridos. CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que se realizará una conferencia de prensa para aclarar la reciente decisión

Las ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron públicamente el uso de los nuevos vehículos adquiridos; por el contrario, solicitaron la devolución de los mismos.

A través de redes sociales, la Suprema Corte instó a que, sino se realiza la devolución, entonces que los coches sean puestos a “disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”.

Asimismo, los ministros reiteraron su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”.

Respecto a este anuncio, se informó que el próximo 26 de enero, la SCJN ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones del Máximo Tribunal.

CONTROVERSIA POR ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA MINISTROS D ELA SCJN

La controversia estalló luego de que se informara sobre la adquisición de nueve vehículos nuevos tipo Jeep Grand Cherokee, uno para cada ministro, como parte del programa de renovación del parque vehicular institucional. El costo por unidad superó el millón de pesos y, con blindaje, fue todavía mayor, lo que provocó críticas y cuestionamientos en medios de comunicación y redes sociales.

Ante los señalamientos, la SCJN sostuvo que la compra se realizó con base en criterios de seguridad institucional, debido a que las unidades anteriores no cumplían con los estándares necesarios para proteger a funcionarios que desempeñan cargos de alta responsabilidad.

Sin embargo, el gasto fue duramente cuestionado por darse en un contexto de austeridad impulsado por el gobierno federal y por la percepción de que se trataba de vehículos de lujo destinados a altos funcionarios.

En medio del debate, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la adquisición al afirmar que implicaba un ahorro frente al esquema previo de renta de vehículos y que respondía a necesidades operativas y de seguridad.

