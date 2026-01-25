SCJN rechaza uso de camionetas nuevas; piden su devolución

Las ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron públicamente el uso de los nuevos vehículos adquiridos; por el contrario, solicitaron la devolución de los mismos.

A través de redes sociales, la Suprema Corte instó a que, sino se realiza la devolución, entonces que los coches sean puestos a “disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”.

Asimismo, los ministros reiteraron su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”.

Respecto a este anuncio, se informó que el próximo 26 de enero, la SCJN ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones del Máximo Tribunal.