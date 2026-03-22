Semar asegura 100 litros de presunto precursor químico Sinaloa

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/ 22 marzo 2026
    Semar asegura 100 litros de presunto precursor químico Sinaloa
    El hallazgo se derivó de trabajos de inteligencia y reconocimiento realizados en la Terminal de Transbordadores. ESPECIAL
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El material quedó a disposición de las autoridades para integrar la carpeta de investigación y definir la situación jurídica correspondiente

CULIACÁN, SIN.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), adscritos a la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), aseguraron aproximadamente 100 litros de presunto precursor químico en el recinto portuario de Topolobampo, Sinaloa.

La dependencia informó que el hallazgo se derivó de trabajos de inteligencia y reconocimiento realizados en la Terminal de Transbordadores del puerto, donde se identificó un vehículo tipo tractocamión.

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De acuerdo con la Semar, la unidad pertenecía a una empresa de paquetería y trasladaba carga procedente de Los Mochis, Sinaloa, con destino a La Paz, Baja California Sur.

Durante la inspección, el personal naval aseguró cinco cubetas con capacidad de 20 litros cada una, que en conjunto sumaron alrededor de 100 litros de la sustancia.

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La Marina señaló que el contenido dio positivo a tolueno y fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La dependencia indicó que con estas acciones se busca determinar la situación jurídica del material asegurado y del traslado detectado en el puerto.

Semar reiteró su compromiso de actuar con apego al Estado de derecho, respeto a los derechos humanos y en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el país.

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