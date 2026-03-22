Iglesia llama a ‘cercanía y respeto’ para mujeres con embarazos inesperados; destaca acuerdo en Aguascalientes

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/ 22 marzo 2026
    Iglesia llama a ‘cercanía y respeto’ para mujeres con embarazos inesperados; destaca acuerdo en Aguascalientes
    Afirman que, desde la doctrina social de la Iglesia, el derecho a la vida es fundamento de los demás derechos. ESPECIAL
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En su editorial, pidió escucha y apoyos médicos, emocionales y económicos

AGUASCALIENTES, AGS.- En el marco del Día del Niño por Nacer, recientemente aprobado por el Congreso de Aguascalientes, la Iglesia católica afirmó que la defensa de la vida implica asumir responsabilidades ante situaciones complejas que enfrentan las mujeres en México, en especial frente a embarazos inesperados, por lo que sostuvo que deben ser acompañadas con cercanía y respeto.

A través de su editorial Desde la Fe, señaló que no basta con una postura declarativa a favor de la vida y planteó la necesidad de construir entornos donde ninguna mujer se sienta sola, presionada o sin alternativas.

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“El acompañamiento, la escucha, el apoyo económico, médico y emocional son parte esencial de una auténtica cultura de la vida”, indicó. También sostuvo: “Toda vida debe ser acogida (...) La respuesta ante la vulnerabilidad no puede ser la eliminación del más débil, sino el fortalecimiento de las condiciones que permitan proteger a ambos: madre e hijo”.

Como parte de sus argumentos, afirmó que el reconocimiento de la vida desde su inicio no depende únicamente de una convicción religiosa y añadió que “la biología establece que, desde la fecundación, existe un organismo humano con identidad genética propia, distinto de la madre y del padre, con un desarrollo continuo y autónomo”.

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“Si se trata de un ser humano, merece ser tratado como tal, y su dignidad no depende de condiciones, etapas o circunstancias, como se ha querido justificar”, expuso el texto.

La publicación destacó el punto de acuerdo aprobado por el Congreso de Aguascalientes para celebrar el Día del Niño por Nacer, con el propósito de realizar acciones preventivas en beneficio del desarrollo infantil temprano y dar un reconocimiento institucional a la dignidad de la maternidad.

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Añadió que la conmemoración plantea exigencias de coherencia en decisiones públicas y privadas y, además, implica promover iniciativas que protejan, acompañen y favorezcan la vida en todas sus etapas, al involucrar a sociedad, instituciones, legisladores y comunidades.

El editorial también afirmó que, desde la doctrina social de la Iglesia, el derecho a la vida es fundamento de los demás derechos, “pues sin este principio, cualquier construcción jurídica o social queda debilitada”.

“Por lo tanto, la defensa de la vida no es un tema sectorial; es más bien una cuestión de justicia básica”, concluyó.

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