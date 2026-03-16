Semar asegura en el AICM 180 mil cajetillas de cigarrillos de procedencia ilícita

CDMX.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un cargamento de cuatro toneladas y media de cigarrillos de procedencia ilícita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La dependencia informó que la acción se realizó a partir de trabajos de inteligencia orientados a detectar mercancía ilícita que pretendía ingresar al territorio nacional.

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Personal naval comisionado en el AICM, en coordinación con la Subdirección de Operación Portuaria y Aduanera (OPA), efectuó la revisión de un cargamento transportado por vía aérea.

Durante la inspección, los elementos detectaron irregularidades en la documentación y en las características del envío, con lo que localizaron 300 cajas que contenían 180 mil cajetillas de cigarrillos.

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La Semar detalló que la mercancía equivale a tres millones 600 mil cigarrillos y que su valor comercial estimado es de 18 millones 540 mil pesos.

El cargamento permanece bajo resguardo de la autoridad aduanera mientras se realizan las verificaciones correspondientes para determinar su legalidad y, en su caso, proceder conforme a la normatividad vigente.

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La dependencia señaló que este tipo de mercancía suele estar vinculada a redes de contrabando, por lo que su aseguramiento busca evitar afectaciones a la economía nacional y contribuir al combate de actividades ilícitas.

La Semar reiteró que continuará fortaleciendo mecanismos de inteligencia, cooperación internacional y control en puntos estratégicos, con el objetivo de combatir el contrabando, proteger la economía nacional y garantizar el Estado de derecho.