Sheinbaum garantiza que no subirá el precio de la gasolina en México pese a conflicto en Medio Oriente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el gobierno federal mantendrá su compromiso de evitar aumentos en los precios de la gasolina y el diésel, pese al incremento internacional del petróleo relacionado con el conflicto en Medio Oriente.

Durante la conferencia matutina realizada el lunes 16 de marzo en Palacio Nacional, la mandataria explicó que su administración aplicará mecanismos fiscales para compensar los aumentos en el precio del crudo a nivel global.

Entre estas medidas se contempla el uso de subsidios mediante la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el objetivo de mantener estabilidad en los precios de los combustibles.

“Vamos a garantizar que no suba el precio de la gasolina”, expresó la presidenta durante su intervención.

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SHEIBAUM RECUERDA ‘GASOLINAZOS’ DE ADMINISTRACIONES PASADAS

En su mensaje, la presidenta también hizo referencia a las políticas de precios de combustibles implementadas en administraciones federales anteriores.

Sheinbaum mencionó que durante los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se registraron incrementos periódicos en el precio de la gasolina.

“Hay que recordar los gasolinazos del último periodo, de Peña Nieto principalmente, también pasó con Calderón, pero con Peña Nieto cada mes subía la gasolina. Nosotros, desde que llegó el presidente López Obrador, se comprometió a que no iba a subir el precio de la gasolina en términos reales, solamente lo que correspondía a la inflación. Ahora incluso está más barato este año que lo que estaba el año pasado porque está el mismo precio”, afirmó.

La mandataria también mencionó el compromiso asumido durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador de evitar aumentos reales en los combustibles.