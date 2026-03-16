Sheinbaum garantiza que no subirá el precio de la gasolina en México pese a conflicto en Medio Oriente
Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno aplicará subsidios mediante el IEPS para mantener estable el precio de la gasolina en México.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el gobierno federal mantendrá su compromiso de evitar aumentos en los precios de la gasolina y el diésel, pese al incremento internacional del petróleo relacionado con el conflicto en Medio Oriente.
Durante la conferencia matutina realizada el lunes 16 de marzo en Palacio Nacional, la mandataria explicó que su administración aplicará mecanismos fiscales para compensar los aumentos en el precio del crudo a nivel global.
Entre estas medidas se contempla el uso de subsidios mediante la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el objetivo de mantener estabilidad en los precios de los combustibles.
“Vamos a garantizar que no suba el precio de la gasolina”, expresó la presidenta durante su intervención.
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SHEIBAUM RECUERDA ‘GASOLINAZOS’ DE ADMINISTRACIONES PASADAS
En su mensaje, la presidenta también hizo referencia a las políticas de precios de combustibles implementadas en administraciones federales anteriores.
Sheinbaum mencionó que durante los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se registraron incrementos periódicos en el precio de la gasolina.
“Hay que recordar los gasolinazos del último periodo, de Peña Nieto principalmente, también pasó con Calderón, pero con Peña Nieto cada mes subía la gasolina. Nosotros, desde que llegó el presidente López Obrador, se comprometió a que no iba a subir el precio de la gasolina en términos reales, solamente lo que correspondía a la inflación. Ahora incluso está más barato este año que lo que estaba el año pasado porque está el mismo precio”, afirmó.
La mandataria también mencionó el compromiso asumido durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador de evitar aumentos reales en los combustibles.
SUBSIDIO MEDIANTE REDUCCIÓN DEL IEPS
La presidenta explicó que el gobierno federal utilizará ajustes en el impuesto aplicado a combustibles para contrarrestar el impacto del alza internacional del petróleo.
Según indicó, el subsidio se aplicará mediante la reducción del IEPS en gasolina y diésel cuando las condiciones internacionales lo requieran.
Sheinbaum señaló que el precio del petróleo ha registrado incrementos debido al contexto geopolítico actual.
“Ahora por la guerra en Medio Oriente, particularmente en Irán, el precio del petróleo llegó a más de 100 dólares el barril”, comentó.
Agregó que el objetivo de estas medidas es mantener estabilidad en los precios internos y avanzar en la política energética del país.
ESTRATEGIA PARA ESTABILIZAR EL PRECIO DE LA GASOLINA
Durante la misma conferencia, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, presentó información sobre el comportamiento reciente del precio de la gasolina regular en México.
El funcionario explicó que el costo promedio nacional ha registrado una ligera disminución desde 2025 como resultado de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina.
De acuerdo con los datos presentados, el precio promedio del litro pasó de 24.16 pesos el 24 de febrero de 2025 a 23.62 pesos al 13 de marzo de 2026, lo que representa una reducción acumulada de 2.2%.
“El precio promedio pasó de 24.16 pesos por litro el 24 de febrero de 2025 a 23.62 pesos al 13 de marzo de 2026”, explicó el titular de Profeco.
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ACUERDO VOLUNTARIO CON EMPRESAS DEL SECTOR GASOLINERO
Escalante Ruiz indicó que la estrategia para estabilizar el precio de la gasolina se basa en un acuerdo voluntario entre autoridades federales y empresas del sector energético.
Según explicó, el objetivo del acuerdo es reducir el impacto de las variaciones internacionales en el precio del petróleo sobre el gasto de las familias mexicanas.
“Se trata de un acuerdo voluntario entre diversas instancias del gobierno y empresas del sector gasolinero para proteger la economía de las familias mexicanas ante el incremento de los combustibles a nivel internacional”, señaló.
Las autoridades federales señalaron que continuarán monitoreando los precios internacionales del petróleo y el comportamiento del mercado energético para mantener la estabilidad en los precios de los combustibles en el país.