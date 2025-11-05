Senado aprueba reforma que permite cancelar servicios digitales sin trámites ni penalizaciones

Noticias
/ 5 noviembre 2025
    Senado aprueba reforma que permite cancelar servicios digitales sin trámites ni penalizaciones
    Buscan proteger a los consumidores digitales frente a prácticas abusivas de las empresas que imponen condiciones de permanencia o cobros indebidos. /FOTO: ESPECIAL

Con 91 votos a favor, el Senado aprobó una reforma impulsada por Ricardo Monreal que obliga a las empresas de servicios digitales y telefónicos a permitir la cancelación inmediata de contratos, suscripciones o membresías

CDMX.- El pleno del Senado de la República aprobó este miércoles, con 91 votos a favor, la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que garantiza a los usuarios de servicios digitales, telefónicos y de suscripción el derecho a cancelar de forma inmediata y sin obstáculos cualquier contrato, membresía o servicio.

La iniciativa, previamente avalada por la Cámara de Diputados e impulsada por el legislador Ricardo Monreal Ávila, fue turnada al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Distractor burdo y vil’: Alito acusa montaje tras incidente de acoso contra Sheinbaum

“El proveedor deberá implementar mecanismos que permitan al consumidor cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata”, establece el texto aprobado.

La reforma también dispone que cualquier aumento o ajuste en tarifas requerirá consentimiento expreso e informado del consumidor, lo que impide que las empresas modifiquen unilateralmente los precios o cargos automáticos.

TE PUEDE INTERESAR: Censura en el Senado: fotógrafos bloqueados por captar a Adán Augusto viendo deportes

En el caso de renovaciones automáticas, las compañías deberán notificar con al menos cinco días naturales de anticipación, dando la opción de cancelar sin penalización.

Los senadores argumentaron que la medida atiende una omisión legal histórica, ya que las principales quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) están relacionadas con la opacidad en las renovaciones automáticas, la dificultad para cancelar servicios y la imposibilidad de revocar pagos recurrentes.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum esperará conclusión del Plan Michoacán antes de visitar el estado

“Se trata de proteger a los consumidores digitales frente a prácticas abusivas de las empresas que imponen condiciones de permanencia o cobros indebidos”, explicó Monreal durante la sesión.

Con la aprobación de esta reforma, el Congreso busca fortalecer los derechos digitales de los usuarios y equilibrar las relaciones de consumo en entornos tecnológicos, garantizando mayor transparencia y control sobre los servicios contratados. Con información de El Universal

Temas


Plataformas Digitales

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Senado De la República

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

La disculpa se realizó frente a medios de comunicación y previo al cierre del procedimiento penal.

Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

Militares localizaron un laboratorio de metanfetaminas en El Melado, Culiacán, durante la “Operación Frontera Norte”

Ejército Mexicano asegura laboratorio de drogas sintéticas valuado en más de 400 mdp en Culiacán
Uriel “R”, señalado por intento de agresión contra Claudia Sheinbaum, fue detenido y llevado al Reclusorio Norte. La mandataria confirmó que presentó una denuncia y pidió no normalizar la violencia hacia las mujeres.

Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra
Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... estos apellidos cobran HOY el pago de 6 mil 200 pesos según el calendario