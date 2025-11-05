Senado aprueba reforma que permite cancelar servicios digitales sin trámites ni penalizaciones

CDMX.- El pleno del Senado de la República aprobó este miércoles, con 91 votos a favor, la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que garantiza a los usuarios de servicios digitales, telefónicos y de suscripción el derecho a cancelar de forma inmediata y sin obstáculos cualquier contrato, membresía o servicio.

La iniciativa, previamente avalada por la Cámara de Diputados e impulsada por el legislador Ricardo Monreal Ávila, fue turnada al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“El proveedor deberá implementar mecanismos que permitan al consumidor cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata”, establece el texto aprobado.

La reforma también dispone que cualquier aumento o ajuste en tarifas requerirá consentimiento expreso e informado del consumidor, lo que impide que las empresas modifiquen unilateralmente los precios o cargos automáticos.

En el caso de renovaciones automáticas, las compañías deberán notificar con al menos cinco días naturales de anticipación, dando la opción de cancelar sin penalización.

Los senadores argumentaron que la medida atiende una omisión legal histórica, ya que las principales quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) están relacionadas con la opacidad en las renovaciones automáticas, la dificultad para cancelar servicios y la imposibilidad de revocar pagos recurrentes.

“Se trata de proteger a los consumidores digitales frente a prácticas abusivas de las empresas que imponen condiciones de permanencia o cobros indebidos”, explicó Monreal durante la sesión.

Con la aprobación de esta reforma, el Congreso busca fortalecer los derechos digitales de los usuarios y equilibrar las relaciones de consumo en entornos tecnológicos, garantizando mayor transparencia y control sobre los servicios contratados. Con información de El Universal