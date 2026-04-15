Tras rumores de aumento, gobierno e industria acuerdan medidas y afirman: ‘no sube la tortilla’

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/ 15 abril 2026
    Tras rumores de aumento, gobierno e industria acuerdan medidas y afirman: ‘no sube la tortilla’
    El titular de Agricultura sostuvo que “el mensaje es claro: no hay aumento en el precio de la tortilla”. ESPECIAL
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Berdegué reiteró que no habrá incremento, mientras el monitoreo del Inegi reportó precios de hasta 35 pesos por kilo en ciudades del norte

CDMX.- El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, informó que este miércoles se reunieron integrantes de la dependencia con representantes de la Profeco, Cofepris y la Secretaría de Economía, así como con casi la totalidad de la industria de la masa y la tortilla, con el objetivo de fortalecer el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla.

En el encuentro participaron, de acuerdo con el funcionario, la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, la Cámara Regional de Industria de la Tortilla de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, la Cámara Nacional de la Industria de Producción de la Masa y la Tortilla, el Consejo Rector de la Tortilla y la Red de Maíz.

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Berdegué señaló que se están construyendo acuerdos “muy concretos” para identificar acciones adicionales y de reforzamiento dentro del marco del Acuerdo, sin precisar aún el contenido de las medidas.

El titular de Agricultura sostuvo que “el mensaje es claro: no hay aumento en el precio de la tortilla” y afirmó que se continuará trabajando para mantener precios justos y la soberanía alimentaria en el país.

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La reunión ocurrió después de rumores sobre un supuesto incremento en el precio de la tortilla en México, tema que también fue abordado en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien rechazó un alza en el país.

La tortilla es un alimento central en la dieta de millones de personas y, aunque se descartó un aumento general, el monitoreo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en las 55 principales ciudades del país reportó que en marzo el precio alcanzó 35 pesos por kilo en ciudades del norte como Mexicali, Hermosillo y Ciudad Acuña.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado si el reforzamiento del Acuerdo incluirá medidas de verificación, vigilancia sanitaria, monitoreo de mercados o acciones coordinadas con la industria para contener variaciones regionales en los precios.

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