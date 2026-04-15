Cierra PVEM puerta de candidaturas a morenistas

Entrevistado en el Senado, el legislador consideró que el PVEM debe ser tratado como un aliado con peso propio y no como una extensión de Morena.

En los estados en los que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sea favorecido en las encuestas no regalará las candidaturas a Morena, afirmó el senador chiapaneco Luis Armando Melgar.

“La confianza de la gente (que se gana con) trabajo, esa no se le regala a nadie. Así como Morena no nos regala nada, nosotros tampoco les vamos a regalar absolutamente nada”, sostuvo.

“Es muy importante ser claro. Somos aliados, pero no somos una extensión de Morena. No estamos, ahora sí que, sometidos a Morena, ni somos los incondicionales de Morena”, declaró.

El lunes, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, anunció que los verdes contenderán solos en algunos estados, tal como se lo han pedido sus votantes.

Cuestionado al respecto, Melgar sostuvo que el Verde busca mantener su autonomía como partido, por lo que en las entidades donde tenga fuerza para competir, levantará la mano.

“El trabajo de estructuras que el Verde ha venido haciendo en diferentes estados de la República son precisamente para construir liderazgos propios, para fortalecer a nuestros compañeros senadores, senadoras, diputados, diputadas, y liderazgos locales, que se han ganado”, expuso.