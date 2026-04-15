Cierra PVEM puerta de candidaturas a morenistas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 15 abril 2026
    Cierra PVEM puerta de candidaturas a morenistas
    ‘Somos aliados, pero no somos una extensión de Morena’, dijo el legislador del Verde, Luis Melgar. CUARTOSCURO

El Partido Verde Ecologista de México no regalará candidaturas a Morena en estados donde sea favorito, advierte senador Luis Melgar

En los estados en los que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sea favorecido en las encuestas no regalará las candidaturas a Morena, afirmó el senador chiapaneco Luis Armando Melgar.

Entrevistado en el Senado, el legislador consideró que el PVEM debe ser tratado como un aliado con peso propio y no como una extensión de Morena.

https://vanguardia.com.mx/noticias/diputados-dan-dientes-a-la-asf-podra-investigar-de-oficio-y-aplicar-mas-sanciones-BG20041176

“La confianza de la gente (que se gana con) trabajo, esa no se le regala a nadie. Así como Morena no nos regala nada, nosotros tampoco les vamos a regalar absolutamente nada”, sostuvo.

“Es muy importante ser claro. Somos aliados, pero no somos una extensión de Morena. No estamos, ahora sí que, sometidos a Morena, ni somos los incondicionales de Morena”, declaró.

El lunes, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, anunció que los verdes contenderán solos en algunos estados, tal como se lo han pedido sus votantes.

Cuestionado al respecto, Melgar sostuvo que el Verde busca mantener su autonomía como partido, por lo que en las entidades donde tenga fuerza para competir, levantará la mano.

“El trabajo de estructuras que el Verde ha venido haciendo en diferentes estados de la República son precisamente para construir liderazgos propios, para fortalecer a nuestros compañeros senadores, senadoras, diputados, diputadas, y liderazgos locales, que se han ganado”, expuso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Partidos políticos

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum impulsa análisis científico sobre el fracking en Coahuila; expertos evaluarán su viabilidad en dos meses.

Fracking en Coahuila... Sheinbaum da 2 meses para que científicos mexicanos discutan si es viable extraer gas no convencional
Investigador de la UAdeC afirma que el fracking en Texas no afecta a Coahuila gracias a tecnologías modernas y control ambiental.

Experto de la UAdeC descarta impacto ambiental en Coahuila por fracking en Texas
El titular de Agricultura sostuvo que “el mensaje es claro: no hay aumento en el precio de la tortilla”.

Tras rumores de aumento, gobierno e industria acuerdan medidas y afirman: ‘no sube la tortilla’
Un reporte atribuido a un periodista especializado describió una intrusión que habría comprometido una firma de ciberseguridad en Monterrey y datos sensibles de sus clientes.

Alerta por presunto hackeo: mencionan a Alsea (Starbucks y Domino’s) entre clientes expuestos
Los padres acudieron rápidamente a la escuela tras escuchar noticias de un ataque armado, mientras la policía estableció un cordón de seguridad alrededor de la escuela.

Un estudiante mata a 9 personas en el segundo tiroteo escolar en Turquía en dos días
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, en un momento que simboliza la compleja e influyente relación entre las dos principales potencias económicas del mundo.

El bloqueo de Trump al estrecho de Ormuz puede poner en riesgo la relación con China
John Barret (izquierda), próximo Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas junto al secretario de Estado de EU, Marco Rubio.

EU designa a John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela
¿Trump previene el cáncer con ‘Diet Coke'?

¿Donald Trump previene el cáncer con Coca-Cola Light?