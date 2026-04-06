Sentencian a 90 años a hombre por violación agravada contra su hija; ordenan terapias y reparación

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/ 6 abril 2026
    Sentencian a 90 años a hombre por violación agravada contra su hija; ordenan terapias y reparación
    Un tribunal dictó una de las penas más altas por violencia sexual intrafamiliar y ordenó medidas de reparación y atención psicológica para la víctima. ESPECIAL
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Autoridades señalan que la acusación se acreditó con entrevistas y peritajes, tras hechos ocurridos en 2024 y una detención en 2025

CDMX.- Un hombre identificado como Alan “N” fue condenado a 90 años de prisión por el delito de violación agravada en perjuicio de su hija menor de edad, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir la reparación integral del daño y garantizar el acceso a terapias psicológicas para la víctima, de acuerdo con la autoridad ministerial.

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El caso se remonta a hechos ocurridos entre abril y julio de 2024, cuando el agresor habría cometido los abusos en al menos tres ocasiones dentro de un domicilio ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras.

La detención se llevó a cabo el 18 de febrero de 2025, cuando agentes de la Policía de Investigación lo ubicaron en la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, fue presentado ante un juez, quien determinó su vinculación a proceso.

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Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas para sustentar la acusación, entre ellas entrevistas y dictámenes periciales, con las que se acreditó la responsabilidad del acusado en los hechos.

La sentencia se dictó tras poco más de un año del inicio del proceso penal, según lo reportado por la Fiscalía capitalina.

La institución señaló que el fallo derivó del trabajo coordinado de personal ministerial, pericial y de investigación, que permitió integrar un expediente con elementos suficientes para obtener la condena.

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