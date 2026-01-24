SEP acelera obras en BC: Delgado y Marina del Pilar revisan universidad y nuevo CBTIS

TIJUANA, BC.- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, supervisaron en Tijuana la segunda etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 290, considerados proyectos de “gran impacto educativo” para la entidad.

De acuerdo con lo informado, la Universidad Nacional Rosario Castellanos ya cuenta con una matrícula activa de mil 125 estudiantes, mientras que los nuevos centros escolares, en conjunto, beneficiarán a más de cuatro mil 100 jóvenes de bachillerato y educación superior en Baja California.

TE PUEDE INTERESAR: Desde la frontera, Sheinbaum lanza mensaje: ‘negociamos, pero no nos subordinamos’

Delgado sostuvo que la ampliación de infraestructura forma parte de una prioridad nacional y afirmó que acercar escuelas a las comunidades busca abrir oportunidades y reducir desigualdades. Señaló que estos proyectos se inscriben en el “segundo piso de la Cuarta Transformación”, con énfasis en ampliar la cobertura educativa.

Sobre la universidad, el funcionario indicó que su crecimiento representa una inversión de 433.95 millones de pesos, destinada a construir aulas adicionales, laboratorios, una biblioteca especializada, cafetería y canchas deportivas de usos múltiples.

TE PUEDE INTERESAR: Industria solar en México alerta por inminente alza de precios en paneles fotovoltaicos

La SEP detalló que la institución contará con 11 carreras en distintos campos de conocimiento, entre ellos Ingeniería y Tecnología, Administración, Negocios y Finanzas, Derecho, Seguridad y Justicia, Humanidades, Comunicación y Cultura, Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales, así como Turismo y Servicios.

En el caso del CBTIS No. 290, Delgado informó que la inversión es de 66.5 millones de pesos y que el plantel fortalecerá la formación técnica con carreras vinculadas a inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica y semiconductores.

TE PUEDE INTERESAR: Anticorrupción se deslinda de exhorto a Marina del Pilar, por Vania Pérez

En su participación, Marina del Pilar Ávila afirmó que se cumplió la meta de acercar la preparatoria a las casas de los jóvenes y señaló que la decisión se tomó con una visión estratégica para que estudien disciplinas que, dijo, hoy impulsan la innovación tecnológica.

La gobernadora añadió que la formación en semiconductores, inteligencia artificial y robótica responde a la demanda de empresas globales que observan a Baja California por su talento, y sostuvo que esta política educativa busca fortalecer la competitividad regional y la atracción de inversiones.