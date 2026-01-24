Desde la frontera, Sheinbaum lanza mensaje: ‘negociamos, pero no nos subordinamos’

REYNOSA, TAMPS.- Desde Reynosa, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano”, al subrayar que su gobierno negocia y trabaja con sus vecinos, pero “nunca” se subordina.

A unos kilómetros del puente internacional con Estados Unidos, la mandataria sostuvo que, por el carácter fronterizo de la zona, el mensaje resulta “todavía más simbólico” y reiteró la idea de mantener la relación bilateral mediante negociación y trabajo conjunto.

TE PUEDE INTERESAR: Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa

En ese marco, Sheinbaum señaló: “Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos”, en medio de la tensión global y de referencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre México.

La Presidenta acudió este sábado a la Unidad Habitacional Florencia, en la periferia de Reynosa, donde se entregaron los primeros departamentos, además de otros apoyos del programa Viviendas para el Bienestar, con participación de distintas dependencias federales.

TE PUEDE INTERESAR: Corte gastó 1.25 mdp en ritual previo a protesta; sin registro de pagos a participantes indígenas

Durante su intervención, Sheinbaum afirmó que su gobierno mantiene una agenda de “justicia social” y “bienestar”, y planteó que, antes de la llamada cuarta transformación, la vivienda se convirtió en “un negocio” en gobiernos neoliberales, por lo que insistió en que debe asumirse como “un derecho” y no como “una mercancía”.

Al acto asistieron el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, de acuerdo con el reporte del evento.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Michoacán a Alfredo ‘M’, presunto responsable del asesinato de familia de intérpretes

En cuanto a la ruta institucional del programa, el gobernador y el titular del Infonavit expusieron una meta sexenal de 84 mil viviendas nuevas para Tamaulipas, y señalaron que tan sólo el año pasado se contrató la construcción de 45 mil.

Al encuentro asistieron cientos de personas pese a las bajas temperaturas registradas este fin de semana en diversas zonas del país, en un escenario en el que el Ejecutivo federal mantuvo el mensaje de soberanía como eje desde la franja fronteriza. Con información de La Jornada