Desde la frontera, Sheinbaum lanza mensaje: ‘negociamos, pero no nos subordinamos’

Noticias
/ 24 enero 2026
    Desde la frontera, Sheinbaum lanza mensaje: ‘negociamos, pero no nos subordinamos’
    La Presidenta acudió este sábado a la Unidad Habitacional Florencia, en la periferia de Reynosa, donde se entregaron los primeros departamentos. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

En un acto de entrega de vivienda en Reynosa, la Presidenta planteó que la relación con Estados Unidos debe sostenerse con negociación y trabajo bilateral

REYNOSA, TAMPS.- Desde Reynosa, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano”, al subrayar que su gobierno negocia y trabaja con sus vecinos, pero “nunca” se subordina.

A unos kilómetros del puente internacional con Estados Unidos, la mandataria sostuvo que, por el carácter fronterizo de la zona, el mensaje resulta “todavía más simbólico” y reiteró la idea de mantener la relación bilateral mediante negociación y trabajo conjunto.

En ese marco, Sheinbaum señaló: “Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos”, en medio de la tensión global y de referencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre México.

La Presidenta acudió este sábado a la Unidad Habitacional Florencia, en la periferia de Reynosa, donde se entregaron los primeros departamentos, además de otros apoyos del programa Viviendas para el Bienestar, con participación de distintas dependencias federales.

Durante su intervención, Sheinbaum afirmó que su gobierno mantiene una agenda de “justicia social” y “bienestar”, y planteó que, antes de la llamada cuarta transformación, la vivienda se convirtió en “un negocio” en gobiernos neoliberales, por lo que insistió en que debe asumirse como “un derecho” y no como “una mercancía”.

Al acto asistieron el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, de acuerdo con el reporte del evento.

En cuanto a la ruta institucional del programa, el gobernador y el titular del Infonavit expusieron una meta sexenal de 84 mil viviendas nuevas para Tamaulipas, y señalaron que tan sólo el año pasado se contrató la construcción de 45 mil.

Al encuentro asistieron cientos de personas pese a las bajas temperaturas registradas este fin de semana en diversas zonas del país, en un escenario en el que el Ejecutivo federal mantuvo el mensaje de soberanía como eje desde la franja fronteriza. Con información de La Jornada

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

