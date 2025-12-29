SEP frena a empresas de comida chatarra y gana juicios para proteger la salud escolar

CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que utilizará todos los recursos legales a su alcance para defender la salud de niñas, niños y adolescentes, y mantener la prohibición de venta de productos azucarados, ultraprocesados y comida chatarra en los planteles del país.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Mario Delgado Carrillo señaló que durante 2025 obtuvo 26 sentencias favorables frente a los juicios de amparo promovidos por empresas que comercializaban productos con alto contenido de grasas, azúcares, carbohidratos y sodio en los entornos escolares.

La SEP detalló que estos fallos se dieron en el marco de la aplicación de los Lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional, los cuales buscan garantizar condiciones saludables en los centros educativos.

Como parte de la estrategia jurídica, el equipo legal de la dependencia acudió directamente a diversos juzgados para exponer los argumentos que sustentan la legalidad y pertinencia de los lineamientos, con el fin de explicar a las personas juzgadoras la relevancia de mantener a las escuelas libres de comida chatarra.

La dependencia precisó que, a través de la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, se detectó que cinco de cada 10 estudiantes presentan problemas de sobrepeso u obesidad, situación que, dijo, refuerza la necesidad de las medidas implementadas.

Indicó que las Jornadas de Salud del gobierno federal se han realizado en más de 64 mil escuelas primarias públicas, donde se ha valorado a 8 millones de estudiantes, como parte de las acciones de prevención y atención temprana.

La SEP sostuvo que la política aplicada es congruente con estándares nacionales e internacionales de salud pública, así como con las obligaciones constitucionales del Estado mexicano en materia del derecho a la salud, el interés superior de la niñez y el derecho a la educación en condiciones dignas y seguras.

Respecto a los pocos casos que continúan en litigio, la dependencia aclaró que corresponden exclusivamente a universidades e instituciones de educación superior, los cuales ya fueron impugnados y permanecen pendientes de resolución en Tribunales Colegiados.

La Secretaría confió en que las instancias definitivas confirmarán la validez y constitucionalidad de los lineamientos, lo que permitirá mantener los espacios educativos libres de productos chatarra y bebidas azucaradas. Actualmente, agregó, 86% de los planteles escolares ya eliminó la venta de este tipo de productos en sus cooperativas. Con información de El Universal