Sheinbaum se lanza contra Calderón: ‘Entonces gobernaba un espurio, ahora es distinto’

México
/ 4 noviembre 2025
    Sheinbaum se lanza contra Calderón: ‘Entonces gobernaba un espurio, ahora es distinto’
    Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo martes 11 de noviembre se presentarán los resultados más recientes en materia de seguridad pública a nivel nacional. /FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta respondió a señalamientos sobre la intervención federal en Michoacán y contrastó su política de seguridad con la del expresidente Felipe Calderón

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió este martes contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, al asegurar que la actual política de seguridad de su gobierno “es distinta” a la que se aplicó en Michoacán durante el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Durante su conferencia mañanera del 4 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre la solicitud de apoyo federal que en su momento hizo Lázaro Cárdenas Batel, entonces gobernador de Michoacán y hoy jefe de la Oficina de la Presidencia, ante la escalada de violencia en el estado.

TE PUEDE INTERESAR: Aún no hay fecha para reabrir la frontera a ganado de México: Claudia Sheinbaum

“No solamente Carlos Manzo solicitaba la intervención de las fuerzas federales, también lo hizo en su momento el ahora jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, por la necesidad de la presencia de las fuerzas federales en Michoacán”, le plantearon.

Ante ello, Sheinbaum respondió tajante: “Sí, nada más que entonces gobernaba un espurio, Calderón. Y ahora no, es distinto y la propuesta es distinta, muy distinto.”

TE PUEDE INTERESAR: De reporte de volcadura en Monterrey a asesinato de mujer; presunto agresor es encontrado sin vida

La mandataria subrayó que su estrategia de seguridad se basa en la atención a las causas sociales, la coordinación con gobiernos estatales y el trabajo territorial, a diferencia de lo que calificó como un enfoque de “militarización sin resultados” aplicado en administraciones pasadas.

Sheinbaum aprovechó el tema para cuestionar las campañas digitales que —dijo— se han desplegado en redes sociales contra su gobierno. Señaló que existe “mucho dinero vinculado” a la creación de tendencias críticas y atribuyó parte de estas acciones a grupos opositores.

Finalmente, la presidenta anunció que el próximo martes 11 de noviembre su gabinete de seguridad presentará un informe nacional sobre los avances en materia de seguridad, con énfasis en los estados más afectados por la violencia. Con información de El Universal

Temas


Inseguridad
Narcoviolencia
Seguridad

Localizaciones


CDMX
Michoacán

Personajes


Felipe Calderón
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La explotación del gas shale es principalmente criticado por la técnica del fracking.

Coahuila: Rechazan organizaciones que se reactive el uso del fracking
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
La violencia exacerbada en Michoacán quedó de manifiesta con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Michoacán: Señalan expertos fallos en planes para combatir la inseguridad

El delantero mexicano Santiago Giménez explicó en redes sociales que ha jugado varios meses con una lesión en el tobillo que lo ha limitado físicamente.

‘Llegó el momento de parar’: Santiago Giménez revela que jugó lesionado y anuncia pausa para recuperarse
Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe en Tailandia, pide disculpas luego de los hechos relacionados con la representante mexicana, Fátima Bosch, quien lo confrontó luego de referirse a ella peyorativamente.

Nawat Itsaragrisil se disculpa, tras decirle ‘tonta’ a Fátima Bosch; Miss México no dimitirá
Llamó a los ciudadanos, periodistas y jóvenes a “no callar ante la violencia ni ante el poder”, al afirmar que “el miedo es de los cobardes”.

‘El crimen organizado manda en México’: Alejandro Moreno acusa al gobierno de perder el control del País
El equipo de Ayudantía de la presidenta Sheinbaum reaccionó e intervino para alejar al hombre.

Acosa ciudadano a Claudia Sheinbaum cuando caminaba por Centro Histórico de CDMX
Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, llegó a Palacio Nacional cerca de las 14:00 horas para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, será alcaldesa sustituta de Uruapan; se reunió con CSP