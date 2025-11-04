Sheinbaum se lanza contra Calderón: ‘Entonces gobernaba un espurio, ahora es distinto’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió este martes contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, al asegurar que la actual política de seguridad de su gobierno “es distinta” a la que se aplicó en Michoacán durante el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Durante su conferencia mañanera del 4 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre la solicitud de apoyo federal que en su momento hizo Lázaro Cárdenas Batel, entonces gobernador de Michoacán y hoy jefe de la Oficina de la Presidencia, ante la escalada de violencia en el estado.

TE PUEDE INTERESAR: Aún no hay fecha para reabrir la frontera a ganado de México: Claudia Sheinbaum

“No solamente Carlos Manzo solicitaba la intervención de las fuerzas federales, también lo hizo en su momento el ahora jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, por la necesidad de la presencia de las fuerzas federales en Michoacán”, le plantearon.

Ante ello, Sheinbaum respondió tajante: “Sí, nada más que entonces gobernaba un espurio, Calderón. Y ahora no, es distinto y la propuesta es distinta, muy distinto.”

TE PUEDE INTERESAR: De reporte de volcadura en Monterrey a asesinato de mujer; presunto agresor es encontrado sin vida

La mandataria subrayó que su estrategia de seguridad se basa en la atención a las causas sociales, la coordinación con gobiernos estatales y el trabajo territorial, a diferencia de lo que calificó como un enfoque de “militarización sin resultados” aplicado en administraciones pasadas.

Sheinbaum aprovechó el tema para cuestionar las campañas digitales que —dijo— se han desplegado en redes sociales contra su gobierno. Señaló que existe “mucho dinero vinculado” a la creación de tendencias críticas y atribuyó parte de estas acciones a grupos opositores.

Finalmente, la presidenta anunció que el próximo martes 11 de noviembre su gabinete de seguridad presentará un informe nacional sobre los avances en materia de seguridad, con énfasis en los estados más afectados por la violencia. Con información de El Universal