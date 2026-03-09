Sheinbaum anuncia reconocimientos a mujeres durante marzo; inicia con homenaje a militares

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante marzo su gobierno realizará reconocimientos a mujeres de distintos ámbitos de la vida pública, una iniciativa que comenzó el pasado 8 de marzo con un homenaje a integrantes de las Fuerzas Armadas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el acto realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer tuvo como propósito visibilizar la labor de las mujeres militares, un sector que, sostuvo, pocas veces ha sido reconocido de manera pública.

“¿Por qué decidimos ir con las mujeres de las Fuerzas Armadas? Bueno, es un reconocimiento. Igual vamos a hacer reconocimiento a mujeres médicas, a mujeres científicas, a vecinas, a indígenas. Y en general, a las mujeres de las Fuerzas Armadas nunca se les había hecho reconocimientos”, expresó.

Sheinbaum Pardo destacó que las integrantes del Ejército y de otras corporaciones cumplen una función central en tareas de seguridad, al tiempo que enfrentan exigencias personales y familiares asociadas a su trabajo.

“Nos cuidan a todos y ellas también viven dificultades. Ayer, por ejemplo, estuve platicando después del evento con algunas de ellas; ya tienen hijos, hijas, obviamente sus parejas o cuidan de su familia y siempre están lejos de ellas y de ellos”, señaló.

La titular del Ejecutivo federal explicó que por esas razones se decidió iniciar la serie de homenajes con este sector y que a lo largo del mes se continuará con reconocimientos a mujeres en diversos espacios sociales y profesionales.

“Por eso decidimos hacerlo allí y en el mes vamos a seguir haciendo reconocimientos”, afirmó, al insistir en que la intención es visibilizar aportaciones en áreas donde, dijo, el trabajo de las mujeres suele permanecer en segundo plano.

Finalmente, Sheinbaum sostuvo que el reconocimiento a las mujeres en la historia y en el presente forma parte de una política orientada a disminuir desigualdades y combatir la discriminación. “Pienso yo que reconocer a las mujeres en la historia, en el presente y en el futuro es justicia. Y al haber justicia hay disminución de desigualdad, y al haber disminución de desigualdades se erradica la discriminación”, dijo.