Sheinbaum atribuye al combate al huachicol repunte en ventas y más IEPS

Noticias
/ 19 enero 2026
    Sheinbaum atribuye al combate al huachicol repunte en ventas y más IEPS
    El gobierno federal vinculó el repunte en el mercado de combustibles con operativos recientes contra robo y contrabando. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La Presidenta anticipó que Pemex presentará cifras e información sobre aseguramientos e investigaciones abiertas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las acciones emprendidas por el Gobierno de México contra el huachicol han tenido un impacto directo en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como en la venta de gasolinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de privados autorizados para la comercialización de combustibles.

En conferencia, la mandataria explicó que, tras los operativos realizados a partir de mediados del año pasado, se registró un incremento en las ventas de gasolinas luego de un periodo de disminución, particularmente en el caso de Pemex.

Sheinbaum adelantó que en una próxima presentación de Pemex —reprogramada por la revisión de algunos temas— se dará a conocer con detalle el comportamiento de las ventas de combustibles y los resultados derivados de los operativos contra el robo y el contrabando de hidrocarburos.

Indicó que en ese informe también se incluirá información sobre el combustible recuperado mediante incautaciones, entre ellas las realizadas en buques, así como datos relacionados con aseguramientos efectuados en marzo del año pasado en Tamaulipas, donde se investigan posibles irregularidades en el manejo de grandes volúmenes de combustible.

La presidenta aclaró que, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detecta irregularidades, da aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, instancias que mantienen abiertas diversas carpetas de investigación relacionadas con este delito.

“Todavía la Fiscalía General de la República tiene muchas investigaciones abiertas, en particular sobre este tema y otros relacionados con combustible incautado. Espero que muy pronto ya den resultados”, subrayó.

Añadió que será la Secretaría de Seguridad la que dé a conocer información detallada sobre estos casos en los próximos días, posiblemente durante una gira de trabajo. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

