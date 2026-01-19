Sheinbaum prevé aprobación en el Senado para nombrar a Gertz Manero embajador en Reino Unido

/ 19 enero 2026
    Sheinbaum prevé aprobación en el Senado para nombrar a Gertz Manero embajador en Reino Unido
    En tanto se formaliza la aprobación, la Presidencia mantuvo la previsión de que el nombramiento se resuelva en días. /FOTO: ESPECIAL

El relevo en una de las representaciones diplomáticas más relevantes entró a su fase final, con el trámite legislativo pendiente y el beneplácito ya concedido por el país receptor

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que espera que el Senado de la República apruebe en breve la designación del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como embajador de México en Reino Unido.

En su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, la mandataria señaló que prevé que el aval legislativo se concrete en los próximos días y mencionó que el proceso podría resolverse en la Comisión Permanente.

“Entiendo se va a aprobar, se puede aprobar por la Comisión permanente, se aprueba en estos días”, dijo Sheinbaum al referirse al trámite que corresponde al Senado para ratificar nombramientos diplomáticos.

La Presidenta indicó que, tras su renuncia a la Fiscalía General de la República, Gertz Manero aceptó la propuesta que le presentó para ocupar la representación de México en Reino Unido.

De acuerdo con lo expuesto, la designación avanzó luego de que la embajada de Reino Unido otorgó el beneplácito para que el exfiscal se desempeñe como embajador de México en ese país.

Con ese paso, la definición quedará sujeta a la decisión del Senado, conforme al procedimiento institucional para la ratificación de nombramientos en el servicio exterior.

Sheinbaum sostuvo que la expectativa del gobierno federal es que la ratificación ocurra en el corto plazo, una vez que el asunto sea discutido por las instancias legislativas correspondientes.

En tanto se formaliza la aprobación, la Presidencia mantuvo la previsión de que el nombramiento se resuelva en días, tras el beneplácito y la aceptación del exfiscal para asumir el cargo. Con información de El Universal

