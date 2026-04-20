Sheinbaum pide a Segob informar sobre hallazgo de mil 76 restos en límites de Tláhuac y Chalco

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Noticias
/ 20 abril 2026
    Sheinbaum pide a Segob informar sobre hallazgo de mil 76 restos en límites de Tláhuac y Chalco
    La Presidenta pidió a Gobernación detallar lo ocurrido y afirmó que la Comisión Nacional de Búsqueda mantiene contacto con los colectivos

El gobierno federal anunció que habrá información oficial y acompañamiento

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que pedirá a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), que dé un informe sobre los más de mil restos humanos localizados la semana pasada en los límites de la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, Estado de México.

En conferencia de prensa, la mandataria señaló que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) está acompañando a los colectivos de personas buscadoras y que también participan instituciones del Estado de México y de la Ciudad de México en el contacto con los familiares.

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“Vamos a pedirle a la secretaria de Gobernación que lo informe. La Comisión de Búsqueda está en contacto con ellos y también las instituciones del estado de México y de la Ciudad de México. Le pedimos a Rosa Isela que lo pueden informar”, dijo.

Al ser cuestionada sobre el mensaje para las familias buscadoras ante este tipo de hallazgos en una zona de conexión entre ambas entidades, Sheinbaum respondió que primero debe presentarse “toda la información” por parte de la Segob y reiteró que existe acompañamiento institucional.

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“Todos los colectivos saben que tienen acompañamiento con la Secretaría de Gobernación, con la Comisión Nacional de Búsqueda, o en su caso con la comisión de búsqueda estatales y con la Fiscalía General de la República. Entonces hay acompañamiento y la idea es que siempre haya acompañamiento”, señaló.

La semana pasada, colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron una “emergencia forense” en la zona de las lagunas de La Habana, en los límites de Tláhuac y Chalco, luego de que durante nueve jornadas de búsqueda se localizaran al menos mil 76 restos y fragmentos óseos.

Los colectivos pidieron que se amplíen las jornadas de búsqueda y que haya transparencia sobre los hallazgos; la Presidenta indicó que temas vinculados con reformas a la ley “se irán informando poco a poco” a través de la Secretaría de Gobernación.

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