Sheinbaum pide investigar a fondo el sexenio de Felipe Calderón

Desde La Mañanera del Pueblo, recordó que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna —hoy preso en Estados Unidos— fue figura central de la estrategia fallida de seguridad impulsada en ese periodo, lo que refuerza, dijo, la necesidad de esclarecer responsabilidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “ vale la pena investigar más ” el periodo de gobierno de Felipe Calderón , al considerar que fue “una de las peores épocas que ha vivido México”. Señaló que ese sexenio estuvo marcado por corrupción, presuntos vínculos criminales desde el poder y un aumento histórico de homicidios que dejó una profunda huella de violencia en el país.

Sheinbaum subrayó que el gobierno de Calderón inició “con un fraude electoral”, y que la llamada guerra contra el narcotráfico no sólo careció de resultados reales, sino que provocó muerte, confrontación y descomposición institucional.

TE PUEDE INTERESAR| Sheinbaum: Si Salinas paga, se resuelve el asunto; si no, Hacienda procederá

PERÍODO SEÑALADO POR VIOLENCIA, CORRUPCIÓN Y VÍNCULOS DELICTIVOS

En su mensaje, la Presidenta sostuvo que investigaciones y reportajes recientes —como los difundidos por Contralínea— muestran evidencia de grupos dedicados al homicidio que habrían sido promovidos desde estructuras del Estado. Aseguró que estos temas “se han investigado poco”, pese a su gravedad.

Por ello, consideró indispensable que la Fiscalía profundice en el análisis de hechos ocurridos durante esos años, pues representan “periodos muy oscuros de la vida nacional” que no pueden quedar en la impunidad.

Además, Sheinbaum señaló que la violencia que se desató no respondió a una estrategia efectiva, sino a decisiones políticas que favorecieron intereses particulares mientras el país enfrentaba una crisis humanitaria.

CONTRASTE CON LA 4T Y LLAMADO A NO REGRESAR AL PASADO

La mandataria comparó el contexto de aquella administración con el proyecto de la Cuarta Transformación, asegurando que quienes hoy piden volver a una estrategia militarizada “quieren reinstalar los privilegios empresariales y mediáticos” del calderonismo.

Calificó a esos grupos como “hipócritas y corruptos”, al hablar de libertad y democracia mientras —dijo— ocultan los vínculos del pasado con el crimen organizado. Subrayó que su gobierno apuesta por un modelo distinto basado en construcción de paz, justicia social y fortalecimiento institucional.

También rechazó las acusaciones de “terrorismo fiscal” y aclaró que el reciente fallo de la Suprema Corte únicamente ratifica decisiones previas relacionadas con un caso específico de un grupo empresarial. Informó que el SAT emitirá criterios claros para evitar la desinformación y garantizar certidumbre.

DATOS CURIOSOS

• García Luna es el funcionario mexicano de más alto rango juzgado en EE.UU. por vínculos criminales.

• El sexenio de 2006-2012 registró uno de los mayores repuntes de homicidios en la historia moderna del país.

• En 2007 inició la llamada “guerra contra el narco”, con más de 45 mil elementos desplegados.

TE PUEDE INTERESAR: Da Corte revés a Ricardo Salinas Pliego: Elektra deberá pagar 33 mil 306 mdp de impuestos

Sheinbaum insistió en que el país debe mirar de frente su pasado reciente para evitar repetirlo. Con el llamado a investigar el periodo de Felipe Calderón, la presidenta busca esclarecer responsabilidades, reforzar el discurso anticorrupción y subrayar el contraste con el modelo de seguridad y gobierno que impulsa la administración actual.