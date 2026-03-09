Sheinbaum prevé concluir en dos meses planta de moscas estériles contra gusano barrenador en Chiapas

Noticias
/ 9 marzo 2026
    Sheinbaum prevé concluir en dos meses planta de moscas estériles contra gusano barrenador en Chiapas
    Sheinbaum Pardo indicó que el gobierno de Estados Unidos ha aportado recursos económicos para la construcción de la planta. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Sheinbaum vincula el avance del proyecto y el combate a la plaga con la decisión de Estados Unidos sobre la frontera al ganado mexicano

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que es probable que en dos meses concluya la construcción de la Planta Productora de Moscas Estériles contra el gusano barrenador del ganado (GBG), ubicada en Metapa, Chiapas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la obra está en su etapa final y que su administración presentará el proyecto una vez que se encuentre terminado, como parte de la estrategia para contener la plaga.

“Está por terminarse ya la fábrica de moscas y yo creo que en dos meses se termina; está en Chiapas, también lo vamos a presentar”, dijo Sheinbaum, al explicar que se busca reducir la reproducción de los insectos mediante la liberación de moscas estériles.

La presidenta agregó que, además de esa liberación, se realiza un trabajo complementario para disminuir la presencia de insectos en zonas afectadas, con apoyo del equipo del programa Sembrando Vida para la elaboración de trampas.

“Nos está ayudando el equipo de Sembrando Vida para hacer trampas... trampas que no son muy complejas que permiten que caigan ahí las moscas y con esto disminuir el número de estos insectos”, expuso.

Sheinbaum Pardo indicó que el gobierno de Estados Unidos ha aportado recursos económicos para la construcción de la planta, y afirmó que corresponde a ese país definir si reabre la frontera al ganado mexicano, luego del veto aplicado desde el año pasado ante el incremento de la plaga.

En ese contexto, destacó que los ganaderos mexicanos han logrado colocar su producción en el mercado nacional pese a las dificultades derivadas del cierre fronterizo, lo que, dijo, ha permitido sostener la actividad.

“Entonces eso es muy bueno, pues porque aun con la frontera cerrada, de todas maneras pudieron tener el mercado y además aumentaron los precios”, señaló la mandataria, al afirmar que el sector ha mantenido el negocio relacionado con la producción de carne.

