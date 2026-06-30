¿Sheinbaum sabía? Cuestiona Loret de Mola si hubo encubrimiento oficial en el caso Víctor Rodríguez

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    ¿Sheinbaum sabía? Cuestiona Loret de Mola si hubo encubrimiento oficial en el caso Víctor Rodríguez
    Carlos Loret de Mola siembra la duda de si la salida de Rodríguez Padilla realmente obedeció a su deseo de regresar a la academia o si detrás hay un intento de blindaje por parte de Sheinbaum para no pagar el costo político de tener en su gabinete a un “un violentador de mujeres”. CUARTOSCURO

El periodista plantea que la publicación del video de la agresión por parte de Rodríguez Padilla a su esposa siembra la duda de si su repentina renuncia a Pemex se debió a que la Presidenta ya conocía este historial de violencia intrafamiliar

CDMX.- El caso de violencia intrafamiliar del que hoy es acusado Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, ¿era del conocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum antes de que se hiciera público? El periodista Carlos Loret de Mola advierte un posible encubrimiento al más alto nivel del Gobierno Federal del hoy defenestrado funcionario.

De acuerdo con el columnista, la repentina renuncia del funcionario, así como la “inusual justificación”, alegando motivos académicos, siembra la fuerte sospecha, tras la publicación del video de agresión, de que la mandataria ya conocía el historial de violencia intrafamiliar ejercida por Rodríguez Padilla, a quien optó por blindar antes que pagar el costo político.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-presidenta-sabia-del-golpeador-y-lo-encubrio-LD21779130

“Obliga a preguntar si la presidenta Sheinbaum sabía de las agresiones perpetradas por su cercano colaborador, si sabía de la existencia de una videograbación que lo exhibía, si decidió por eso separarlo del cargo para no pagar el costo político de tener en el gabinete a un violentador de mujeres, si optó por encubrir la agresión intrafamiliar apostando a que no se sabría”, expone hoy en su columna Historias de Reportero.

Para el periodista, las interrogantes son obligadas porque la 4T, de acuerdo con él, es “un régimen encubridor al límite del descaro”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/caso-rodriguez-padilla-quien-resiste-la-prueba-del-acido-JB21751549

ENCUBRIMIENTO DE VIOLENCIA

La revelación del caso de violencia intrafamiliar contra María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex, de acuerdo con Loret de Mola, pone en tela de juicio la versión oficial de su salida porque “la línea de tiempo (sobre los sucesos) mueve a la sospecha”.

“La agresión (contra Jiménez) quedó grabada el 15 de marzo, la extraña renuncia (de Rodríguez Padilla) se difundió el 15 de mayo y el video se hizo público el 25 de junio”.

Oficialmente, el hoy exfuncionario dejó la Dirección General de Pemex porque deseaba regresar a la academia tras año y medio de gestión, como supuestamente acordó previamente con la Presidenta.

Sin embargo, para el periodista, la justificación presidencial de aceptar a un titular de Pemex sabiendo que solo duraría de un año a año y medio en el cargo resulta inverosímil, considerando que la petrolera representa el mayor reto financiero del país.

“Fue muy extraña la renuncia del director general de Pemex el mes pasado. De la nada, Víctor Rodríguez apareció en un video con la presidenta Sheinbaum... ¿Por qué aceptaría la Presidenta a un colaborador que sólo estuviera en el cargo un año, máximo año y medio, cuando ella misma sabe que nadie va a resolver el problema de Pemex en tan corto tiempo?”, expone.

El editorialista plantea si en realidad detrás de esa tersa salida se encuentra un intento de encubrimiento por parte de la mandataria, apostando a que no saldría a la luz pública.

CRITICA LORET REACCIÓN DE SHEINBAUM EN CASO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Loret de Mola también critica en su columna la primera reacción de la Presidenta, quien minimizó el hecho al sugerir que la víctima debía presentar una denuncia, ignorando que la violencia familiar se persigue de oficio según el artículo 343 Bis del Código Penal Federal.

“Las autoridades están obligadas a actuar de inmediato al conocer el caso, sin necesidad de que la persona afectada presente denuncia”, expone el periodista a la respuesta presidencial.

“Se le va a dar toda la ayuda. Y si ella quiere presentar denuncia, que presente denuncia”, respondió el viernes pasado la mandataria al ser cuestionada sobre el tema.

Tres días después de esa declaración, endureció su postura en la conferencia matutina de este lunes, donde aseguró que se aplicará en el caso todo el peso de la ley.

“Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos. Entonces tiene que entrar la Fiscalía de Morelos... porque no puede haber violencia contra las mujeres. Aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto, no”, manifestó la Presidenta ayer.

A pesar de este cambio de tono, Loret de Mola sostiene que el episodio se enmarca en las prácticas de un régimen señalado reiteradamente por encubrir a sus allegados políticos: “Veremos qué tanto se aplica la ley”.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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