‘Sientes que te están señalando’, joven habla sobre las consecuencias de tener OnlyFans

En la actualidad, tener una cuenta en OnlyFans puede ser visto en la sociedad como sinónimo de éxito monetario; sin embargo, existen otras consecuencias que no siempre son positivas y de las cuales habló una joven de Mazatlán, Sinaloa.

Por medio de su TikTok, Génesis Sarabia publicó un video de tres minutos en el cual, en su experiencia, enumera las consecuencias que ha traído a su vida el tener un OnlyFans, mismas que han ido desde acoso hasta señalamientos.

Tras casi un año con su cuenta, Génesis dijo sentirse con la responsabilidad de decir las consecuencias que significa tener un OnlyFans.

“Sí está cool pero hay un tema también...”, dijo la joven antes de detallar por lo que había tenido que pasar.

Sarabia mencionó que ella es de Mazatlán y que, al ser una ciudad muy pequeña, ha sido común vivir malas experiencias. “Pueblo chico, infierno grande”.

“En cualquier lugar, de repente, llega alguien que me conoce y me dice; ‘oye, yo te tengo en Facebook, te he visto, he comprado tu contenido. Está complicado”, dijo Génesis.

La joven también aseguró que ha vivido la experiencia de pedir algún servicio de taxi por aplicación y que le digan que, en lugar de pagarle, les enseñe su contenido.

Sarabia también hizo hincapié en la incomodidad que siente al salir a la calle, pues siente que todo mundo la ve o habla de ella a escondidas. “Sientes que las personas te están señalando, que ya te vieron”, contó.