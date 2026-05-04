Sindicato Minero acusa presencia del crimen organizado en más minas

CDMX.- Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional Minero, denunció que al caso de Camino Rojo, en Zacatecas, se suman otras empresas mineras donde presuntamente está involucrado el crimen organizado. El dirigente señaló en conferencia de prensa que esta situación también se ha detectado en las minas Plata Panamericana, en Zacatecas; Américas Gold and Silver, en Cosalá, Sinaloa, y Torex Gold, en Guerrero.

Gómez Urrutia afirmó que estos grupos no sólo agreden a trabajadores, sino que también buscan infiltrarse en la vida sindical para presionarlos y obligarlos a dejar de pertenecer al Sindicato Minero. El líder sindical indicó que la mayoría de las minas señaladas son de origen canadiense, debido a que Canadá tiene 70% de participación en la minería, de acuerdo con lo expuesto durante la conferencia.

El Sindicato Minero pidió cancelar las concesiones a las empresas señaladas y retirar el registro a los sindicatos patronales, con el fin de que los trabajadores puedan operar en condiciones de seguridad. Gómez Urrutia aseguró que hay trabajadores que han recibido amenazas de muerte y sostuvo que el modus operandi es similar al ocurrido en Camino Rojo, donde, dijo, se han registrado agresiones y presiones contra integrantes del sindicato.

El dirigente calificó estas intervenciones como un “narco sindicato” y afirmó que este modelo se ha replicado en distintas empresas mineras del país. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana planteó el tema durante su 44 Convención Nacional Ordinaria, donde insistió en la necesidad de intervención institucional. Gómez Urrutia informó que el Sindicato Minero solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social retirar la concesión a Camino Rojo por presuntas violaciones laborales y quitar el registro al sindicato patronal; además, aseguró que el gobierno de Canadá pidió a México investigar a esa empresa. Con información de La Jornada

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