SNTE presiona por aumento mayor a 13% y fija el salario mínimo como base en negociación 2026

CDMX.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) expresó que confía en lograr un incremento salarial superior a 13% en el cierre de las negociaciones del Pliego Nacional de Demandas 2026. Alfonso Cepeda Salas, líder sindical, planteó la expectativa al participar en la 4ª Jornada Estatal de Información y Comunicación Sindical de la Sección 56, en Veracruz, donde reconoció el interés que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto en la educación y en los maestros.

Cepeda señaló que, para la gran mayoría del magisterio, el salario no corresponde con el compromiso, la preparación y el desempeño, y sostuvo que el aumento del salario mínimo debe tomarse como referencia en la negociación. “Si el salario mínimo se incrementó en un 13%, pues esa debe ser la base para negociar el incremento salarial. El magisterio espera cuando menos un 13% de incremento y ojalá que tengamos éxito”, declaró. El dirigente explicó que ya concluyeron los acuerdos relacionados con aspectos generales de la relación laboral, profesional y social, y que ahora comenzará la revisión de cifras. “Ya cerramos lo que tiene que ver con las generalidades... y ahora vamos a empezar a revisar los números”, dijo.

En la reunión con la estructura sindical participó la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, quien destacó la labor del magisterio en la entidad. “Hacen el cambio y la transformación en nuestras escuelas”, afirmó. La funcionaria sostuvo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha puesto como prioridad los salarios y la vivienda, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las y los docentes, según lo expuesto durante el encuentro.

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