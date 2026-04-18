SNTE presiona por aumento mayor a 13% y fija el salario mínimo como base en negociación 2026

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/ 18 abril 2026
    SNTE presiona por aumento mayor a 13% y fija el salario mínimo como base en negociación 2026
    Con el pliego 2026 en su tramo final, el SNTE anticipa una negociación salarial anclada al aumento del salario mínimo y busca superar el 13%. ESPECIAL
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Alfonso Cepeda dijo que ya se cerraron temas generales y ahora inicia la revisión de cifras, mientras autoridades locales destacaron la labor docente

CDMX.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) expresó que confía en lograr un incremento salarial superior a 13% en el cierre de las negociaciones del Pliego Nacional de Demandas 2026.

Alfonso Cepeda Salas, líder sindical, planteó la expectativa al participar en la 4ª Jornada Estatal de Información y Comunicación Sindical de la Sección 56, en Veracruz, donde reconoció el interés que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto en la educación y en los maestros.

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Cepeda señaló que, para la gran mayoría del magisterio, el salario no corresponde con el compromiso, la preparación y el desempeño, y sostuvo que el aumento del salario mínimo debe tomarse como referencia en la negociación.

“Si el salario mínimo se incrementó en un 13%, pues esa debe ser la base para negociar el incremento salarial. El magisterio espera cuando menos un 13% de incremento y ojalá que tengamos éxito”, declaró.

El dirigente explicó que ya concluyeron los acuerdos relacionados con aspectos generales de la relación laboral, profesional y social, y que ahora comenzará la revisión de cifras. “Ya cerramos lo que tiene que ver con las generalidades... y ahora vamos a empezar a revisar los números”, dijo.

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En la reunión con la estructura sindical participó la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, quien destacó la labor del magisterio en la entidad. “Hacen el cambio y la transformación en nuestras escuelas”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha puesto como prioridad los salarios y la vivienda, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las y los docentes, según lo expuesto durante el encuentro.

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