‘Sus malas obras serán su condena’: Sentencia ‘Catón’ el legado de AMLO tras descarrilamiento del Tren Interoceánico
El columnista Armando Fuentes Aguirre advierte que el descarrilamiento es consecuencia de los malos manejos del obradorismo, y anticipa que las obras y negligencia del expresidente terminarán por condenarlo ante el juicio de la Historia
CDMX.- Las malas obras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sentencia hoy el periodista y escritor Armando Fuentes Aguirre, terminarán por ser su condena a medida que comiencen a aflorar los efectos de lo que calificó como un sexenio “ineficaz y caprichoso”.
Fuentes Aguirre critica hoy en su columna “De Políticas y Cosas Peores” al sexenio del tabasqueño, a quien llama “el peor presidente que México ha tenido después de Antonio López de Santa Anna”.
Para el periodista, la administración lopezobradorista marcó el retroceso de México en múltiples ámbitos debido a los malos manejos y a la corrupción. Y el reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido este domingo, es para el columnista una muestra de ese legado de negligencia y omisiones.
Refiere que el accidente es resultado tanto de deficiencias en la construcción de la obra como de la negligencia e ineptitud en la administración del ferrocarril, cuya operación fue encomendada a la Secretaría de Marina.
“Los efectos de ese pésimo gobierno, ineficaz y caprichoso, empiezan a surgir. El descarrilamiento del Tren Interoceánico es resultado de los malos manejos en la realización de la obra, y de la negligencia e ineptitud en la administración del tal ferrocarril, encomendado –habrase visto– a la secretaría de Marina”, expone en su artículo.
Este domingo, en la sierra de Oaxaca, el Tren Interoceánico se descarriló con 250 pasajeros abordo cuando el segundo vagón se salió de la vía. El incidente, de acuerdo con información oficial, ha dejado a 13 personas sin vida y más de 100 heridas.
Cabe mencionar que Gonzalo López Beltrán fue “supervisor honorífico” del Tren Interoceánico, según informó su padre López Obrador en el 2024.
“Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso me sentí contentísimo”, expresó el entonces presidente en la conferencia del 5 de julio.
CORROMPIÓ AMLO A LAS FUERZAS ARMADAS, ENCARGADAS DE LAS OBRAS DEL TREN
Para el columnista, el proyecto del Tren Interoceánico forma parte de las prebendas otorgadas de manera irregular a las Fuerzas Armadas durante el sexenio de López Obrador, a quien acusa de haberlas utilizado como instrumento político y corromperlas al otorgarles funciones y beneficios ajenos a su naturaleza.
“En esta abreviada nómina de males no ha de faltar la aviesa forma en que AMLO corrompió a las Fuerzas Armadas. Hizo de ellas su instrumento político, para lo cual les dio ocasiones de enriquecimiento. Así desvirtuó sus funciones en violación flagrante de la ley constitucional”, refiere.
NO ESCAPARÁ LÓPEZ OBRADOR AL JUICIO DE LA HISTORIA: CATÓN
Fuentes Aguirre advierte que, aunque en el corto plazo muchos abusos puedan quedar sin castigo, el tiempo, “justiciero y vengador”, así como sus malas decisiones terminarán por juzgarlo a AMLO y ser su condena.
“Nadie escapa, sin embargo, al juicio de la Historia, empecinada maestra que tiene ojos de lince, oídos de tísico y olfato de sabueso. Las malas obras de Obrador terminarán por ser su condena”, asevera.
Además del Tren Interoceánico, el periodista adelanta que saldrán poco a poco la corrupción del sexenio del tabasqueño, como ya ocurrió con el caso Segalmex, al que define como una “impune estafa, la mayor que aquí se ha registrado”; además del huachicol fiscal y “los negocios con que se han hecho ricos los protegidos del caudillo y algunos de sus parientes”.
Tras el descarrilamiento del Interoceánico se han retomado investigaciones periodísticas que advierten el uso de material de baja calidad que involucran contratos otorgados a personas cercanas a los hijos del expresidente.
Es el caso de balastro, material clave para la construcción de vías ferroviarias en el proyecto del Tren Maya, suministrado por el empresario Jorge Amílcar Olán, amigo de Andy López Obrador.
Hasta el momento, la mandataria no ha deslindado responsabilidades, advirtiendo que primero deben conocerse los resultados de la investigación, para saber qué provocó el incidente.
Además, evitó reaccionar a las críticas y cuestionamientos de la oposición, señalando que lo importante es atender a las víctimas.