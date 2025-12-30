‘Sus malas obras serán su condena’: Sentencia ‘Catón’ el legado de AMLO tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

CDMX.- Las malas obras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sentencia hoy el periodista y escritor Armando Fuentes Aguirre, terminarán por ser su condena a medida que comiencen a aflorar los efectos de lo que calificó como un sexenio “ineficaz y caprichoso”.

Fuentes Aguirre critica hoy en su columna “De Políticas y Cosas Peores” al sexenio del tabasqueño, a quien llama “el peor presidente que México ha tenido después de Antonio López de Santa Anna”.

Para el periodista, la administración lopezobradorista marcó el retroceso de México en múltiples ámbitos debido a los malos manejos y a la corrupción. Y el reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido este domingo, es para el columnista una muestra de ese legado de negligencia y omisiones.

Refiere que el accidente es resultado tanto de deficiencias en la construcción de la obra como de la negligencia e ineptitud en la administración del ferrocarril, cuya operación fue encomendada a la Secretaría de Marina.

“Los efectos de ese pésimo gobierno, ineficaz y caprichoso, empiezan a surgir. El descarrilamiento del Tren Interoceánico es resultado de los malos manejos en la realización de la obra, y de la negligencia e ineptitud en la administración del tal ferrocarril, encomendado –habrase visto– a la secretaría de Marina”, expone en su artículo.

Este domingo, en la sierra de Oaxaca, el Tren Interoceánico se descarriló con 250 pasajeros abordo cuando el segundo vagón se salió de la vía. El incidente, de acuerdo con información oficial, ha dejado a 13 personas sin vida y más de 100 heridas.

Cabe mencionar que Gonzalo López Beltrán fue “supervisor honorífico” del Tren Interoceánico, según informó su padre López Obrador en el 2024.

“Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso me sentí contentísimo”, expresó el entonces presidente en la conferencia del 5 de julio.