Telemundo pierde en la Corte: deberá pagar 448 mil pesos por usar la imagen de ‘La Reina del Pacífico’

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que Telemundo Network Group deberá pagar 448 mil pesos a Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, por el uso no autorizado de su imagen para promocionar la serie La Reina del Sur.

El máximo tribunal negó un amparo promovido por la empresa y confirmó la sanción equivalente a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el 3 de diciembre de 2021.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman fuga de 23 reos de penal de Vallarta luego de operativo contra ‘El Mencho’

Durante la discusión, el pleno avaló por unanimidad un proyecto presentado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, con el que se mantuvo firme la determinación contra la compañía.

Telemundo impugnó ante la Corte, a través del amparo directo en revisión 2808/2025, la constitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, que establecen que la imagen de una persona sólo puede utilizarse con consentimiento expreso, salvo en supuestos vinculados a fines informativos, y que su uso sin autorización con fines de lucro constituye una infracción en materia comercial.

TE PUEDE INTERESAR: Narcobloqueos dejan varados a transportistas y pasajeros en límites de Michoacán y Guanajuato

La SCJN determinó la validez de esas disposiciones al considerar que protegen el derecho a la propia imagen y a la intimidad, derivados de la dignidad humana, por lo que desestimó los argumentos de la empresa.

En el contexto del caso, se indicó que la decisión sienta un precedente para acciones legales anunciadas por Ávila en torno a la difusión de la serie y a la reclamación de regalías, al sostener que el personaje central se inspiró en su figura. Con información de La Jornada