$!‘Tengo un pequeño secreto que contarte’... el escalofriante mensaje que Salvador Ramos envió a una chica antes de masacre en Texas

Finalmente, el martes a las 7 de la mañana, la chica recibió un último texto del tirador.

“Te voy a escribir en una hora, pero tienes que responder. Tengo un pequeño secreto que contarte. Ahora voy a salir a tomar aire”, redactó. Dos horas después, Salvador llevó adelante el aterrador crimen.

Poco después de que la noticia cobrara importancia nacional e internacional, la usuaria de Instagram aclaró que ella no conocía al joven y menos su intensión de realizar el tiroteo en la escuela.

“Él era un desconocido. No sabía nada de él. Decidió etiquetarme en una foto de sus armas. Lo siento por las víctimas y sus familias. Realmente no sé qué decir”.

La joven dijo temer a Salvador y dijo que de haber sabido sus intenciones lo hubiera convencido de no llevarlas a cabo.

“La única razón por la que le respondí fue porque le temía. Hubiese deseado haberme mantenido despierta para convencerlo de no cometer ese crimen. No lo sé. Ya me contacté con la policía y les di toda la información que recolecté al respecto. Quiero enviarle mis condolencias a quienes murieron hoy”.

El autor de la masacre del martes en una escuela primaria era un joven solitario de 18 años que sufría bullying por un impedimento del habla en su infancia, tenía una vida familiar tensa y arremetía violentamente contra compañeros y extraños recientemente y a lo largo de los años, dijeron amigos y familiares.