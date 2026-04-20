Teotihuacan bajo presión: sindicato advirtió falta de personal antes de tragedia en las pirámides

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/ 20 abril 2026
    Teotihuacan bajo presión: sindicato advirtió falta de personal antes de tragedia en las pirámides
    El aumento de visitantes y los retos de seguridad ponen en foco la capacidad operativa del sitio. Foto: Cuartoscuro - Axel Sánchez

La falta de personal y custodia en Teotihuacan ya había sido señalada por el sindicato, semanas antes de una tragedia ocurrida este 20 de abril de 2026.

La zona arqueológica de Teotihuacan vuelve a estar en el centro de la conversación nacional tras una tragedia ocurrida este lunes 20 de abril de 2026. Sin embargo, más allá del hecho violento, especialistas y representantes sindicales ya habían advertido previamente sobre la falta de personal y vigilancia en el sitio, un factor que hoy cobra relevancia.

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Tragedia en Teotihuacan: lo que se sabe

Durante la mañana, se reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad y la evacuación inmediata del sitio.

De acuerdo con información preliminar:

- Un hombre realizó disparos en el lugar

- Posteriormente, el agresor se privó de la vida

- Una mujer de nacionalidad canadiense falleció

- Varias personas resultaron lesionadas y reciben atención médica

El operativo fue atendido por la Guardia Nacional y autoridades del Estado de México. En el lugar también se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y ordenó una investigación a fondo, además de expresar solidaridad con las víctimas y sus familias.

Advertencias previas sobre seguridad y personal

$!La zona arqueológica de Teotihuacan vuelve a estar en el centro de la conversación nacional tras una tragedia ocurrida este lunes 20 de abril de 2026.
La zona arqueológica de Teotihuacan vuelve a estar en el centro de la conversación nacional tras una tragedia ocurrida este lunes 20 de abril de 2026. Foto: Cuartoscuro - Axel Sánchez

Semanas antes de este suceso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTSC) había alertado sobre las condiciones operativas en Teotihuacan, especialmente ante el incremento de visitantes por eventos clave como el equinoccio de primavera y el próximo Mundial de Futbol 2026.

Principales preocupaciones señaladas

- Falta de custodios suficientes

- Reducción de plazas en los últimos años

- Insuficiente capacidad para atender grandes concentraciones

- Riesgos en la protección del patrimonio y visitantes

Actualmente, el sitio cuenta con poco más de 150 trabajadores para cubrir una extensión de más de 264 hectáreas, lo que incluye labores de vigilancia, atención al público y conservación.

Inversión en infraestructura, pero dudas en operación

La Secretaría de Cultura destinó recientemente 30 millones de pesos para mejorar infraestructura, servicios y museografía en Teotihuacan. Entre los proyectos destaca la creación de una nueva sala de exposiciones temporales.

No obstante, representantes sindicales han cuestionado si estas mejoras serán suficientes sin el personal necesario para operarlas adecuadamente.

$!Actualmente, el sitio cuenta con poco más de 150 trabajadores para cubrir una extensión de más de 264 hectáreas.
Actualmente, el sitio cuenta con poco más de 150 trabajadores para cubrir una extensión de más de 264 hectáreas. Foto: Cuartoscuro - Axel Sánchez

Retos inmediatos para el sitio

- Incrementar la seguridad en accesos y zonas clave

- Garantizar atención adecuada a visitantes

- Fortalecer protocolos ante emergencias

- Asegurar la conservación de estructuras arqueológicas

Un punto crítico para el turismo cultural

Teotihuacan recibe hasta 1.6 millones de visitantes al año, consolidándose como uno de los sitios más importantes de México. Sin embargo, la combinación de alta afluencia, falta de personal y eventos extraordinarios pone a prueba su capacidad operativa.

La reciente tragedia no solo evidenció un hecho aislado, sino que reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer la seguridad y la gestión en espacios turísticos de alta relevancia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ministra-de-exteriores-de-canada-responde-tras-fallecimiento-de-connacional-en-teotihuacan-AH20149933

El llamado del sindicato cobra ahora mayor peso: sin inversión en capital humano y estrategias integrales de seguridad, el equilibrio entre turismo y preservación seguirá siendo uno de los mayores desafíos para Teotihuacan.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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