Tragedia en el sur de Sonora: auto cae a un canal y deja cuatro jóvenes muertos

NAVOJOA, SON.- Cuatro jóvenes perdieron la vida en un accidente vehicular registrado en la comunidad de El Recodo, perteneciente a San Ignacio Cohuirimpo, en el municipio de Navojoa, al sur de Sonora, durante las primeras horas de este año.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil Ford Focus 2011, color rojo, circulaba de poniente a oriente por un camino de terracería que conecta Ignacio Cohuirimpo con El Recodo, cuando el conductor perdió el control por causas aún no determinadas, salió del camino y cayó a un canal de riego.

El reporte al número de emergencias se recibió alrededor de las 9:25 horas del jueves 1 de enero, lo que activó el desplazamiento de cuerpos de auxilio a la zona del percance, según la información disponible.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Navojoa, Cruz Roja, Protección Civil y corporaciones de Seguridad Pública, quienes realizaron labores de rescate para recuperar a los ocupantes de la unidad.

Durante las maniobras se recuperó inicialmente un cuerpo sin vida. Más tarde, al extraer el vehículo del canal, se confirmó el fallecimiento de tres personas más que permanecían en el interior del automóvil.

Las víctimas fueron identificadas como Armando Enrique, de 27 años; Raúl Israel, de 23; Jorge Luis, de 23, e Iván Alberto, de 24 años, quienes —de acuerdo con la información recabada— eran primos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una versión oficial sobre las causas del accidente y señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido en ese tramo de terracería.

El hecho provocó consternación entre habitantes de la región, donde familiares y conocidos lamentaron la muerte de los cuatro jóvenes al inicio del año. Con información de El Universal