Trámites lentos y reglas poco claras frenan inversión; Sonora y Jalisco concentran obstáculos

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/ 29 abril 2026
    Trámites lentos y reglas poco claras frenan inversión; Sonora y Jalisco concentran obstáculos
    Incluyen a Nuevo León y Querétaro entre las entidades donde los trámites obstaculizan la captación de inversión. ESPECIAL
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por El Universal

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México Evalúa advirtió que los principales frenos a la inversión están en la operación cotidiana de gobiernos locales

CDMX.- México Evalúa reportó que Sonora y Jalisco concentran municipios con el mayor número de obstáculos regulatorios, al considerar la calidad regulatoria, la facilidad para hacer negocios, el atractivo para captar inversiones y el nivel de eficiencia gubernamental.

México Evalúa incluyó a Nuevo León y Querétaro entre las entidades donde los trámites obstaculizan la captación de inversión, mientras que Michoacán, Ciudad de México y Oaxaca registraron menores trabas, según el estudio “¡A romper barreras!, cómo detonar la inversión en México”.

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Mariana Campos, directora general de México Evalúa, afirmó que el problema principal se ubica en la ejecución de la política pública. “Y el hallazgo central es contundente: El problema no está en la estrategia. El problema está en la implementación”, dijo, al señalar que 71% de las oportunidades de mejora se concentra en eficiencia gubernamental y 26% en calidad regulatoria.

Mariana Campos explicó que las áreas críticas se relacionan con trámites, tiempos de respuesta y coordinación institucional, así como con reglas poco claras, ambiguas o dispersas. “En pocas palabras: no es que falten reglas... es que las reglas no funcionan como deberían”, sostuvo durante la presentación del estudio.

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México Evalúa indicó que más de 60% de las fallas identificadas se vinculan con problemas de diseño y que 97% de los obstáculos se relaciona con trámites lentos, reglas poco claras y decisiones inciertas. También reportó que solo 44% de los trámites identificados en la regulación está disponible en portales oficiales, lo que, señaló, afecta la visibilidad y consistencia de las reglas y se traduce en un problema de certeza jurídica.

El organismo señaló que ocho de cada 10 trámites se concentran en el proceso de apertura de empresas y advirtió que los retrasos pueden generar pérdidas de hasta cinco millones de pesos por empresa en espera de autorizaciones, dependiendo de la entidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/acusa-eu-a-rocha-moya-y-a-nueve-funcionarios-senalan-pacto-con-el-cartel-de-sinaloa-JE20356285

Los cálculos del estudio ubican el costo de abrir una empresa en la Ciudad de México entre 125 mil y 3 millones 782 mil pesos; en Jalisco, entre 147 mil y 3 millones 609 mil; y en Nuevo León, entre 157 mil y 3 millones 258 mil pesos. En Querétaro, el rango se estimó entre 350 mil y 5 millones 473 mil pesos, mientras que en Sonora se ubicó entre 152 mil y 4 millones 591 mil; el rango más bajo se reportó en Oaxaca, de 12 mil a 333 mil pesos.

México Evalúa sostuvo que la competitividad no depende solo de costos o ubicación y planteó que la prioridad debe ser generar confianza mediante la simplificación, homologación y clarificación de trámites, además de reducir la discrecionalidad. El organismo propuso cerrar la brecha entre regulación y operación, fortalecer capacidades institucionales locales, priorizar la eficiencia operativa, separar objetivos regulatorios de fines recaudatorios y avanzar en digitalización e interoperabilidad para reducir cuellos de botella y aprovechar un entorno de potencial llegada de inversiones al país.

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