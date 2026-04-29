Trámites lentos y reglas poco claras frenan inversión; Sonora y Jalisco concentran obstáculos

CDMX.- México Evalúa reportó que Sonora y Jalisco concentran municipios con el mayor número de obstáculos regulatorios, al considerar la calidad regulatoria, la facilidad para hacer negocios, el atractivo para captar inversiones y el nivel de eficiencia gubernamental. México Evalúa incluyó a Nuevo León y Querétaro entre las entidades donde los trámites obstaculizan la captación de inversión, mientras que Michoacán, Ciudad de México y Oaxaca registraron menores trabas, según el estudio “¡A romper barreras!, cómo detonar la inversión en México”.

Mariana Campos, directora general de México Evalúa, afirmó que el problema principal se ubica en la ejecución de la política pública. “Y el hallazgo central es contundente: El problema no está en la estrategia. El problema está en la implementación”, dijo, al señalar que 71% de las oportunidades de mejora se concentra en eficiencia gubernamental y 26% en calidad regulatoria. Mariana Campos explicó que las áreas críticas se relacionan con trámites, tiempos de respuesta y coordinación institucional, así como con reglas poco claras, ambiguas o dispersas. “En pocas palabras: no es que falten reglas... es que las reglas no funcionan como deberían”, sostuvo durante la presentación del estudio.

México Evalúa indicó que más de 60% de las fallas identificadas se vinculan con problemas de diseño y que 97% de los obstáculos se relaciona con trámites lentos, reglas poco claras y decisiones inciertas. También reportó que solo 44% de los trámites identificados en la regulación está disponible en portales oficiales, lo que, señaló, afecta la visibilidad y consistencia de las reglas y se traduce en un problema de certeza jurídica. El organismo señaló que ocho de cada 10 trámites se concentran en el proceso de apertura de empresas y advirtió que los retrasos pueden generar pérdidas de hasta cinco millones de pesos por empresa en espera de autorizaciones, dependiendo de la entidad.

Los cálculos del estudio ubican el costo de abrir una empresa en la Ciudad de México entre 125 mil y 3 millones 782 mil pesos; en Jalisco, entre 147 mil y 3 millones 609 mil; y en Nuevo León, entre 157 mil y 3 millones 258 mil pesos. En Querétaro, el rango se estimó entre 350 mil y 5 millones 473 mil pesos, mientras que en Sonora se ubicó entre 152 mil y 4 millones 591 mil; el rango más bajo se reportó en Oaxaca, de 12 mil a 333 mil pesos. México Evalúa sostuvo que la competitividad no depende solo de costos o ubicación y planteó que la prioridad debe ser generar confianza mediante la simplificación, homologación y clarificación de trámites, además de reducir la discrecionalidad. El organismo propuso cerrar la brecha entre regulación y operación, fortalecer capacidades institucionales locales, priorizar la eficiencia operativa, separar objetivos regulatorios de fines recaudatorios y avanzar en digitalización e interoperabilidad para reducir cuellos de botella y aprovechar un entorno de potencial llegada de inversiones al país.

Publicidad

Temas

Inversiones

Localizaciones

CDMX

Organizaciones

México Evalua

