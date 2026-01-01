Transfieren control de puertos estratégicos a la Marina para fortalecer logística

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) proyecta asumir la administración de cuatro puertos estratégicos del país en 2026, como parte de su plan de fortalecimiento institucional y operativo, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para ese ejercicio fiscal. La decisión se enmarca en la modernización y ampliación de capacidades de infraestructura portuaria en coordinación con otros proyectos logísticos nacionales.

De acuerdo con el documento oficial, los puertos que se integran a este esquema de administración naval son Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Progreso, los cuales juegan un papel relevante en la conectividad marítima del país y en el impulso de la actividad comercial internacional. La Semar contempla también vincular estas operaciones al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un eje logístico que pretende fortalecer el tránsito de mercancías entre océanos.

La inclusión de estos recintos en la estrategia operativa de la Marina responde a políticas federales que han transferido la administración portuaria a la Secretaría desde años anteriores, con el argumento de optimizar la seguridad marítima y la eficiencia logística, en un contexto en el que se busca consolidar la infraestructura de transporte marítimo nacional.

Especialistas en infraestructura señalan que la gestión de estos puertos bajo una autoridad con funciones tanto de seguridad como de logística pudiera impulsar la coordinación de operaciones comerciales y aduaneras, aunque también genera debates sobre la gobernanza civil de estas terminales dentro de la economía marítima del país. Con información de Excélsior