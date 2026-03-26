Tras freno del PT, Sheinbaum llama a no romper alianza y arremete contra ‘el PRIAN’

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/ 26 marzo 2026
    Tras freno del PT, Sheinbaum llama a no romper alianza y arremete contra ‘el PRIAN’
    Sostuvo que, en el caso del Plan B, sus aliados no respaldaron la votación y afirmó que el impacto político no se resolverá en el terreno de los acuerdos partidista. CUARTOSCURO
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por El Universal

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La Presidenta sostuvo que todos los partidos ‘abonan a la democracia’, dejó en manos del electorado el costo político

CDMX.- Después de que el Partido del Trabajo frenó la revocación de mandato en 2027 en el marco del Plan B de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no “tirar por la borda” el trabajo realizado por Morena con los partidos aliados, incluido el Partido Verde.

En su conferencia mañanera de este jueves 26 de marzo en Palacio Nacional, la Mandataria afirmó que, pese a esa decisión legislativa, el PT abona a la democracia, y señaló que la continuidad de la alianza rumbo a las elecciones intermedias del próximo año dependerá de los propios partidos.

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“Hemos avanzado en muchísimas cosas juntos, que tampoco hay que tirarlo esto por la borda”, dijo al enumerar reformas impulsadas con sus aliados, como la del Poder Judicial, la del sector energético, la de pueblos originarios y la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras.

Sheinbaum sostuvo que, en el caso del Plan B, sus aliados no respaldaron la votación y afirmó que el impacto político no se resolverá en el terreno de los acuerdos partidistas, sino en el juicio ciudadano. “En este caso no quisieron votar. Yo creo que más allá de la alianza o no la alianza, pues eso va a ser sancionado por la gente, la gente va a decidir”, agregó.

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Al ser cuestionada sobre si considera al PT un partido demócrata, respondió: “Todos los partidos abonan a la democracia, todos”, y mencionó que el Instituto Nacional Electoral (INE) revisa solicitudes de prerregistro de nuevas fuerzas políticas, sin precisar nombres.

También sostuvo que la diversidad política es positiva y afirmó que México es un país democrático. “Siempre he dicho que la diversidad política en México es muy buena y además tenemos un país democrático, entonces qué bueno que exista la diversidad democrática (...)”, añadió.

En el mismo intercambio, la Presidenta dijo que “hay de partidos a partidos” y criticó al PRI y al PAN, a los que se refirió como “el PRIAN”, sin detallar señalamientos adicionales.

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