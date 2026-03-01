Tras polémica por el caso ‘El Menchito’, cardenal descarta suspensión del ‘Padre Lolo’ en Guadalajara

Noticias
/ 1 marzo 2026
    Tras polémica por el caso ‘El Menchito’, cardenal descarta suspensión del ‘Padre Lolo’ en Guadalajara
    La Arquidiócesis de Guadalajara volvió a pronunciarse sobre la polémica en torno al sacerdote conocido como “Padre Lolo”. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Polémica

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


Iglesia Católica

El cardenal Francisco Robles Ortega fijó postura sobre eventuales sanciones y el alcance de la colaboración con autoridades

GUADALAJARA, JAL.- El cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, aseguró que el sacerdote José Dolores Aguayo González, conocido como el “Padre Lolo”, no será suspendido y continuará ejerciendo su ministerio en la Arquidiócesis.

La declaración se dio luego de que el Arzobispado de Guadalajara difundiera una postura sobre la actuación del sacerdote, en la que se señaló una “falta de prudencia” relacionada con su intervención ante la jueza que lleva el caso de Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”.

Cuestionado sobre si habría una sanción o separación de sus funciones, Robles Ortega respondió que no existe una determinación de ese tipo y sostuvo que, si alguna autoridad tiene elementos que investigar, está en su derecho y en su deber, mientras que la Iglesia, afirmó, tiene la obligación de colaborar.

El cardenal también descartó tener reportes internos que apunten a casos similares dentro de la Arquidiócesis de Guadalajara. Señaló que no cuenta con testimonios sobre sacerdotes comprometidos o implicados con el crimen organizado.

En ese contexto, indicó que el tema fue abordado directamente con el sacerdote y que lo conversado quedó reflejado en el comunicado difundido previamente por el Arzobispado, sin que se anunciaran medidas disciplinarias adicionales.

Robles Ortega confirmó que el “Padre Lolo” continúa celebrando misa con normalidad y que no se ha restringido su actividad pastoral.

Agregó que existe un llamado permanente a los sacerdotes para actuar con prudencia y dentro de los límites de su misión, y afirmó que, hasta el momento, ninguna autoridad le ha solicitado una colaboración adicional en relación con este caso. Con información de Milenio

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

