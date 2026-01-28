Tratamientos de fertilidad se disparan en México: ya rondan 30 mil al año, señala especialista

Como antecedente, citó estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ) que ubican en 1.4 millones el número de parejas en México con problemas de infertilidad , y advirtió que en el sector público existen pocas cifras y no actualizadas sobre la atención de este padecimiento.

Bonifacio sostuvo que las clínicas enfocadas en fertilidad han incrementado el número de pacientes atendidos y señaló que en México se realizan cerca de 30 mil tratamientos de fertilidad al año. Añadió que, en los años 80 y 90, sólo alrededor de 10% de las parejas con estos problemas buscaba apoyo especializado, pero esa proporción aumentó de manera marcada.

CDMX.- Los servicios especializados para atender a parejas con problemas de infertilidad crecieron 56% en la última década, estimó Eva Bonifacio, médica y vocera del Centro Especializado de la Mujer y la Pareja Infértil (CEMPI), al describir un aumento sostenido en la demanda de atención.

En el ámbito institucional, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en 2017 un promedio de 12 mil parejas recibía tratamiento contra la infertilidad en la Unidad de Biología de la Reproducción del Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 de “La Raza”, principalmente con tratamientos de baja complejidad.

En esa misma línea, el Instituto Nacional de Perinatología reportó en 2015 que 60% de los pacientes de infertilidad recibía tratamiento de baja complejidad, como coito programado, mientras que 40% accedía a inseminación artificial intrauterina o a procedimientos de alta complejidad, como fertilización in vitro.

De acuerdo con ese reporte, de 250 pacientes tratadas al año con fertilización in vitro, entre 30% y 40% lograban el embarazo, cifra que se ubicó como referencia de resultados en ese periodo.

Sobre las razones del aumento en tratamientos, Bonifacio afirmó que son multifactoriales y mencionó el deterioro de hábitos alimenticios, el mayor consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, además del sedentarismo. También citó alteraciones hormonales, endometriosis y el hecho de que se busque el embarazo a mayor edad, al señalar que antes se buscaban hijos entre los 20 y 25 años y ahora el promedio se ubicó entre 30 y 35.

En cuanto al panorama general, la vocera del CEMPI dijo que parte de la población desconoce que óvulos y espermatozoides pierden calidad con la edad, y planteó que con orientación adecuada la infertilidad puede atenderse a partir de un diagnóstico personalizado y la selección de tratamientos de baja o alta complejidad; además, el Centro recomendó cambios de estilo de vida, mejorar alimentación, realizar actividad física, evitar alcohol y tabaco y acudir a revisiones oportunas de salud reproductiva.