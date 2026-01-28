Denuncias anónimas destapan huachicol: Pemex reporta 221 tomas y cientos de miles de litros asegurados

Noticias
/ 28 enero 2026
    Denuncias anónimas destapan huachicol: Pemex reporta 221 tomas y cientos de miles de litros asegurados
    Pemex reiteró el llamado a denunciar de forma segura y anónima cualquier actividad ilícita relacionada con hidrocarburos. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

TEMAS


Huachicol

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PEMEX

Señala que permitieron ubicar tomas clandestinas y asegurar combustible, además de activar acciones legales, de ciberseguridad y campañas preventivas para reducir riesgos

CDMX.- El robo de combustible se mantuvo como un problema activo en el país durante 2025 y, ante ello, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que recibió mil 148 reportes por ilícitos relacionados a partir de denuncias ciudadanas anónimas, lo que permitió asegurar 342 mil 518 litros de combustible.

La empresa indicó que, derivado de esos reportes, también se recuperaron 4 mil 891 litros faltantes y se localizaron 221 tomas clandestinas en distintas regiones del país, como parte de las acciones de atención a alertas ciudadanas.

A través del Centro Coordinador de Denuncias (CECO), Pemex señaló que los avisos atendidos permitieron además asegurar 29 predios, detectar 49 eventos vinculados con fugas, derrames e incendios, así como localizar 10 excavaciones ilegales, ocho invasiones al derecho de vía, cinco túneles y tres depósitos clandestinos de combustible.

De acuerdo con la compañía, los reportes fueron canalizados a la Unidad de Coordinación Técnica (UCT) para la atención legal correspondiente, mientras que la Gerencia de Seguridad de la Información dio seguimiento ante el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México (CERT-MX), de la Guardia Nacional.

En el mismo balance, Pemex informó que la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional puso a consideración el uso de herramientas de Inteligencia Artificial de la Plataforma META, orientadas a prevenir la creación de sitios apócrifos que utilicen indebidamente la marca y el logotipo de la empresa.

Como antecedente de acciones preventivas, Pemex indicó que impulsó campañas de difusión sobre la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, con la distribución de trípticos informativos en carreteras federales, derechos de vía y zonas con alta incidencia delictiva.

La empresa agregó que también impartió pláticas informativas a su personal y participó en eventos de acercamiento con la sociedad, como parte de una estrategia que, señaló, busca fortalecer la prevención y la denuncia.

En el plano institucional, Pemex reiteró el llamado a denunciar de forma segura y anónima cualquier actividad ilícita relacionada con hidrocarburos, mediante el teléfono 800 228 9660 o el correo vigilante@pemex.com, disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

El Universal

