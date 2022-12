Tren Maya bajo control de Sedena porque Fonatur no aguanta ‘cañonazos’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que el Tren Maya quedó bajo la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puesto que si lo administrara el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no aguantaría “ la primera insinuación ni el primer cañonazo” para ser privatizado.

El mandatario aprovechó para justificar que tanto el Tren Maya, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la futura línea área que su gobierno planea crear, quedarán bajo mando militar, puesto que eso las protege de corrupción.

“¿Quién nos puede garantizar que estos bienes de la nación se cuiden? Pues una institución como la Secretaría de la Defensa no solo es porque ellos están ayudando en la construcción, no solo es porque están actuando con rectitud, con profesionalismo, con honestidad, es también dejarles todas estas obras a una institución fuerte, porque Fonatur...¿Saben que hicieron con Fox? En Cancún vendieron terrenos a 5 minutos del aeropuerto actual de Cancún que por cierto esta concesionario, es privado, bueno, a 7 pesos el metro cuadrado, ni lo que cuesta un metro de alfombra, por cierto, manglares, y no apareció ningún seudoambientalista”.

“Entonces, ¿cómo se lo vamos a dejar a Fonatur? No aguanta ni la primer insinuación ni el primer cañonazo. Entonces todo esto que es de la nación, de los mexicanos, lo tenemos que cuidar.”

López Obrador dijo que analizan los derechos de compra del nombre y logo de Mexicana de Aviación, la aerolínea que su gobierno analiza comprar para que la opere la Serena y pueda incluirse en sus operaciones al avión presidencial TP-01 que el mandatario ha rechazado usar.

Te podría interesar: Mediante decreto ocuparán 159 predios para obras del Tren Maya en Quintana Roo

El pasado 11 de noviembre, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya está negociando con trabajadores y jubilados de la extinta aerolínea Mexicana de Aviación para comprar la marca, confirmó el mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo que la aerolínea del Ejército que ofrecerá vuelos comerciales operará con este nombre.

“Ya estamos en trato con los trabajadores de Mexicana, tanto activos como jubilados, y se está buscando ya un acuerdo para que la nueva linea aérea se vuelva a llamar Mexicana de Aviación. Eso no les gusta nuestros adversarios, pero esto no es de gustos. Tenemos que ir avanzando. Se va a adquirir, se va a hacer un avalúo de la marca, del emblema y se va a tener una empresa para que haya más vuelos”, dijo.

Al ser cuestionado sobre el avión presidencial comprado por Felipe Calderón y que alcanza ya un costo de 6 mil millones de pesos, AMLO dijo que aunque hay ofertas, no se puede vender por debajo del precio, por lo que está decidido que la aeronave sea de la nueva aerolínea que operará la Secretaría de la Defensa Nacional.

Te podría interesar: Pilotes para Tren Maya matarán los cenotes, advierten; ‘son de mínimo impacto’: AMLO

López Obrador explicó que la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) no pudo conseguir compradores para la aeronave José María Morelos y Pavón, por lo que no se le renovó el contrato.

El mandatario consideró que la venta del avión se dificultó por sus características, ya que debe utilizarse para vuelos de rango largo.

“Hay quien lo quiere pero están queriendo pagar menos y nosotros no podemos vender el avión abajo del avalúo. Ya tomamos la decisión, como va a haber la nueva línea aérea se va a entregar ese avión a Mexican de Aviación para viajes especiales, se rentaría de manera especial”, afirmó.

“Ahí el asunto es que se trata de un avión tan lujoso que les daba pena a los posibles compradores, y además no se puede reconvertir porque fue hecho a la medida. No se puede convertir en avión de pasajeros. Es para 240 pasajeros en situación normal, pero tiene 80 porque son sillones muy cómodos y tiene sala de juntas y tiene alcoba”.

La primera vez que López Obrador deslizó la idea de comprar la marca Mexicana fue el pasado 4 de octubre, cuando tras información filtrada por Guacamaya tuvo que reconocer que el Ejército preparaba una línea aérea comercial.

“Lo ideal sería que fuese Mexicana porque es regresarle a la nación un sìmbolo, un emblema, sólo que los trabajadores estuviesen de acuerdo en recibir una cantidad, o quien tenga la marca, hay que ver si a lo mejor es propiedad pública, Eso sería lo mejor, Mexicana”, comentó.

El diario El Universal reveló con base en información obtenida por los ‘hacktivistas’ de Guacamaya que la Secretaría de la Defensa Nacional está trabajando en la fundación de una aerolínea, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el plan existe e incluso dijo que la nueva empresa operará el próximo año.

El mandatario señaló que la empresa Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V, que también estará a cargo de la operación del Tren Maya, utilizará el avión presidencial y rentará 10 aviones más para dar el servicio.

“Se está haciendo el análisis económico, de viabilidad y se contempla el avión presidencial, entregarlos a la empresa que va a manejar estos 10 aviones, que no se van a adquirir, sino se rentan”, dijo.

Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V también estará a cargo de la operación del Tren Maya y los aeropuertos Felipe Ángeles, el de Tulum, el de Chetumal y el de Palenque.

Con información de medios