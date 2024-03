Tribunal Electoral no es un actor electoral, responde su presidenta a acusación de AMLO

“Yo siempre trato de hacer esta aclaración y dejarlo claro a la ciudadanía, o a las autoridades electorales, a los propios partidos políticos. El Tribunal no está en campaña, el Tribunal no es parte, no es actor o actora del proceso electoral, es la última instancia” , aseveró.

Expuso que la ley y la Constitución establecen causales específicas de nulidad de elección, aunque mencionó que se han anulado comicios municipales por violencia política por razón de género.

También mencionó que se anulen el 25 por ciento o más de las casillas en todos los distritos y otro tipo de irregularidades graves.

–Y la intervención del presidente también... –dijo el conductor.

“Como tal no está establecida como una causal de nulidad expresa, pero digamos que la intervención de cualquier servidor o servidora pública se analiza y tiene que ver y entraría en la causal de algunas violaciones a la Constitución”, respondió la magistrada.

–Pero usted rechaza la versión presidencial de un golpe de Estado técnico...

“El Tribunal Electoral está haciendo lo que le toca hacer, que es resolver todos los medios de impugnación y, por supuesto, garantizando que el voto de la ciudadanía sea respetado (...) El Tribunal ni pone ni quita candidatos, el Tribunal lo que hace es valora lo que se presenta en un expediente para determinar si estuvo apegado a la ley”, remarcó Mónica Soto.

“Nosotros no podemos atraer, no seguimos de oficio (...) nosotros no somos Ministerio Público, no vamos a ir a investigar. Recibimos un expediente y sobre ese tenemos que hacer un análisis exhaustivo de las pruebas y hacer valoración de ellas”, concluyó.

