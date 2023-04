Un año después, así es la metamorfosis de Twitter bajo la sombra de Elon Musk

Nueva York - Mañana se cumplirá un año desde que Twitter decidió aceptó la oferta de compra hecha por el entonces hombre más rico del mundo por 44,000 millones de dólares , no obstante, la adquisición no se cerró hasta finales de octubre.

Siendo así que las cuentas como la de la cantante Beyoncé, la de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, o la del empresario Bill Gates, ahora lucen iguales que a la de cualquier otro usuario de la red social.

En este sentido, The New York Times fue uno de los primeros medios en señalar que no estaba dispuesto a pagar los 8 dólares para darle la marca azul a sus empleados, así como tampoco los 1,000 para acceder a la verificación de color amarilla para la cuenta oficial del medio, algo que no le gustó a Musk, quien describió a esta situación en ese entonces como “diarrea” el contenido de la cuenta del diario.

Hasta ahora, tan solo el 0.2 % de los usuarios de la red social pagan por Twitter Blue y, según Similarweb, en marzo, Twitter Blue consiguió al rededor de 116,000 suscripciones confirmadas en la web, esto es, un 138 % más que el mes anterior.