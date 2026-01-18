UNAM refuerza ciberseguridad: Lomelí ordena estrategia y prevén capacitación en 2026

CDMX.- Al presidir la primera sesión ordinaria del Comité Técnico para la Gobernanza del Cómputo y las Tecnologías de Información y Comunicación (CTeTIC), el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que en la institución no se escatimarán recursos para la gobernanza y la seguridad informática.

En ese contexto, Lomelí Vanegas instruyó a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) a informar sobre la estrategia en materia de seguridad informática, con el objetivo de dar tranquilidad a la comunidad universitaria.

El titular de la DGTIC, Héctor Benítez Pérez, explicó que las acciones contemplan la seguridad física perimetral institucional, enfocada en proteger los enlaces de comunicación desde y hacia internet.

Añadió que durante 2026 se fortalecerán lineamientos sobre ciberseguridad, se creará y liderará una red de personas expertas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México para compartir conocimiento, y se propondrán programas de capacitación en distintas áreas de especialización para la comunidad universitaria.

Benítez Pérez detalló que también se establecerán políticas locales de ciberseguridad y se vigilará su cumplimiento, además de capacitar al personal a cargo de la infraestructura local y supervisar la actualización de sistemas.

En el plano institucional, los integrantes del CTeTIC aprobaron por unanimidad el Reglamento Interno del Comité, con el visto bueno de la Oficina de la Abogacía General, y acordaron la instauración de subcomités especializados, así como la ratificación de sus integrantes.

De acuerdo con Benítez Pérez, los subcomités son: Gobierno de TIC; Telecomunicaciones; Supercómputo; Desarrollo de software; Seguridad informática; Coordinación de la RedTIC; e Infraestructura de cómputo y uso de software, además de otro sobre inteligencia artificial que se encuentra en construcción. Con información de El Universal