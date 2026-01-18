$!Ernestina Godoy, titular de la FGR, agradece en redes felicitaciones por su cumpleaños

Este 18 de enero, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, publicó un mensaje de agradecimiento por las felicitaciones que recibió en conmemoración de su cumpleaños.

La publicación que ya ha llegado a más de mil likes y 264 comentarios, inicia de esta forma: “Me siento sumamente agradecida y conmovida por todas sus felicitaciones en mi cumpleaños. Gracias por hacer ese día tan especial y recordarme lo apreciada que soy por ustedes”.

“Les envío un fuerte abrazo con mucho cariño y les invito a que sigamos disfrutando de la vida con valor, esperanza y sobre todo, amor”.

ERNESTINA GODOY REFIRMÓ SU COMPROMISO COMO FISCAL

Dentro de su discurso, la Fiscal General aprovechó para reafirmar su compromiso ante la justicia: “Por mi parte, me comprometo a seguir trabajando para ustedes siempre con la justicia y la paz como estandartes”.