Ernestina Godoy, titular de la FGR, agradece en redes felicitaciones por su cumpleaños
Este 18 de enero, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, publicó un mensaje de agradecimiento por las felicitaciones que recibió en conmemoración de su cumpleaños.
La publicación que ya ha llegado a más de mil likes y 264 comentarios, inicia de esta forma: “Me siento sumamente agradecida y conmovida por todas sus felicitaciones en mi cumpleaños. Gracias por hacer ese día tan especial y recordarme lo apreciada que soy por ustedes”.
“Les envío un fuerte abrazo con mucho cariño y les invito a que sigamos disfrutando de la vida con valor, esperanza y sobre todo, amor”.
ERNESTINA GODOY REFIRMÓ SU COMPROMISO COMO FISCAL
Dentro de su discurso, la Fiscal General aprovechó para reafirmar su compromiso ante la justicia: “Por mi parte, me comprometo a seguir trabajando para ustedes siempre con la justicia y la paz como estandartes”.
Godoy Ramos asumió la titularidad de la FGR el 3 de diciembre de 2025, tras ser ratificada por el Senado de la República. Su nombramiento marcó el inicio de un periodo constitucional de nueve años, el cual está previsto que concluya en el año 2034.
El proceso de transición comenzó oficialmente el 28 de noviembre de 2025, fecha en la que Godoy fue designada como encargada de despacho de la institución. Este movimiento ocurrió inmediatamente después de que dejara su cargo en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para cubrir la vacante dejada por la renuncia de Alejandro Gertz Manero.